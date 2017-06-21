Eesti Energia начинает продажу природного газа в Польше

Дочернее предприятие концерна Eesti Energia, компания Enefit, получила от регулирующего энергетический рынок Польши ведомства разрешение на торговлю электричеством и природным газом. Предприятие сосредоточится на обслуживании фирм малых и средних размеров, а также на обслуживании более крупных промышленных клиентов, сказано в пресс-релизе Eesti Energia.

По словам руководителя по продаже энергии Eesti Energia Карлы Агана, начало коммерческой деятельности в Польше является частью стратегической цели Eesti Energia, предусматривающей рост от продавца электричества в странах Балтии до продавца энергии и поставщика энергетических услуг в регионе Балтийского моря. «На сегодняшний день мы более десяти лет успешно действуем в Латвии и Литве, мы обеспечили себе значимую позицию на рынке энергии стран Балтии. Опираясь на полученный опыт, мы уверены в том, что достигнем успеха и в Польше», – сказал Аган.

Enefit продает клиентам в Польше электричество и природный газ, которые закупаются на энергетических биржах. Кроме продажи энергии, предлагаются консультации по теме энергии и дополнительные услуги. «В Польше мы делаем ставку на создание долгосрочных партнерских отношений. Мы видим, что на рынке Польши есть место для продавца энергии, предлагающего продукты, отвечающие потребностям клиентов, и качественное персональное обслуживание», – добавил Аган.

Годовой объем рынка электричества Польши составляет свыше 161 ТВтч (тераватт-часов), что в шесть раз больше размера общего рынка электричества стран Балтии, который в прошлом году составил 25 ТВтч (в Эстонии 8, в Латвии 7 и в Литве 10 ТВтч). Годовой объем польского рынка газа превышает 166 ТВтч, что в четыре раза больше общего размера газового рынка стран Балтии, который составил в прошлом году 41 ТВтч (в Эстонии 5, в Латвии 14 и в Литве 22 ТВтч).

Членами правления польского предприятия Enefit Sp. z o.o являются руководитель по продаже энергии Eesti Energia Карла Аган, исполнительный директор дочерних предприятий Eesti Energia в Латвии и в Литве Янис Бетхерс, а также руководитель Enefit Sp. z o.o Мацей Ковальски. На польском предприятии работает шесть человек. Единоличным собственником Enefit Sp. z o.o является Eesti Energia.