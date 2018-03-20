Eesti Energia начинает продажу электроэнергии в Финляндии

С сегодняшнего дня Eesti Energia начинает в Финляндии продажу электроэнергии бытовым потребителям. Финляндия станет для Eesti Energia пятым рынком, на котором предприятие продает электричество. Предложение продукции Eesti Energia в Финляндии сосредоточится на мобильных решениях.

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, единый рынок электроэнергии в Скандинавии и странах Балтии дает возможность предложить свои услуги и в Финляндии. ”Рынок электроэнергии Финляндии уже долгое время хорошо функционирует, он стал примером и при открытии эстонского рынка. После Эстонии Финляндия станет одной из первых стран в мире, использующих инфосистему, в которой будут находиться все договоры, связанные с продажей и передачей электроэнергии, а также данные по измерению потребления электроэнергии. Это ускорит и упростит процессы для всех участников рынка, а также обеспечит равные возможности для предложения услуг клиентам. Также финны находятся в числе первых в Европе по частоте смены продавца электроэнергии. Интерес финских клиентов электроэнергии к новым поставщикам услуг высокий, также они готовы пробовать более инновационные услуги”, — говорит Суттер.

На зарубежных рынках концерн Eesti Energia известен под брендом Enefit. Предложения Enefit в Финляндии сосредоточены на таких цифровых решениях, как дружелюбная к пользователю домашняя страница и мобильное приложение. ”Наши клиенты в Эстонии уже привыкли вести свои связанные с электроэнергией дела с помощью мобильных и дигитальных каналов. Теперь мы хотим предложить эти эффективные решения и на рынке Финляндии”, — сказал Суттер и добавил, что аналогично с Эстонией в Финляндии тоже происходит переход на мобильные приложения как в банковском секторе, так и в секторе коммуникации.

По словам исполнительного директора финского Enefit Вилле Пентти, концепция Enefit в Финляндии — стать продавцом энергии в телефоне. ”С помощью мобильного приложения Enefit наши клиенты смогут анализировать и управлять своим потреблением электроэнергии, уменьшая тем самым счет за электричество. Выбор пакета электроэнергии и заключение договора с нами проще простого — это можно сделать как на нашей домашней странице, так и в мобильном телефоне клиента. Мы являемся лучшим выбором для клиентов, которые хотят инновативно использовать электроэнергию, снижая благодаря этому и расходы. Наше решение уже опробовано в Эстонии: клиенты Eesti Energia, которые пользуются мобильным приложением предприятия, сократили свои счета за электричество до 15%”, — говорит Пентти.

Предприятие Enefit предлагает три типа пакетов электроэнергии: пакет с определенной ценой на электроэнергию Enefit Takuu, пакет с биржевой ценой Nord Pool Enefit Markkina и Enefit Markkina + Turva, при котором для клиента большую часть времени действует цена на электроэнергию Nord Pool, но в отношении биржевой цены установлен ценовой предел, выше которого цена для клиента не поднимается. Все договоры можно удобно заключить и с помощью мобильного телефона.

Как и мобильное приложение Eesti Energia, приложение Enefit в Финляндии показывает цены на электроэнергию следующего дня, позволяя клиенту планировать свое потребление электроэнергии в соответствии с периодами более низких цен. Например, когда на улице очень холодно, то днем люди тратят больше электроэнергии на отопление, из-за чего цена на электричество выше. Таким образом, человек сам решает — стирать белье днем или сделать это ночью, когда цена на электричество ниже. ”Имея больше информации, люди могут сами управлять размером своего счета за электричество и лучше планировать бытовые расходы”, — пояснил Пентти.

Выход на рынок электроэнергии Финляндии является частью стратегической цели Eesti Energia по превращению из продавца электроэнергии стран Балтии в продавца электроэнергии региона Балтийского моря, а также в поставщика энергетических услуг. В настоящее время концерн Eesti Energia помимо Эстонии действует в качестве продавца энергии также в Латвии, Литве и Польше, а в ближайшее время начнет работать и в Швеции.