Eesti Energia: компании VKG хватит сланца более чем на 30 лет

Мощности электростанций и заводов масел Eesti Energia по использованию сланца больше, чем выделенный предприятию годовой объем добычи сланца, составляющий 15,01 миллиона тонн, а утверждение VKG о том, что им не хватает сланца для имеющихся производственных мощностей, не соответствует действительности.

”Сегодня мы находимся в ситуации, когда компании VKG хватит сланца более чем на 30 лет — на 15 лет в шахте ”Оямаа” и на основании принятого в делопроизводство разрешения на добычу для шахты ”Сонда” еще на 20 лет. В то же время, объема сланца Eesti Energia, покрытого разрешениями на добычу, недостаточно для того чтобы имеющееся производственное оборудование работало до конца своего жизненного срока. Таким образом, VKG сегодня имеет перед Eesti Energia четкое преимущество, и у них отсутствуют основания утверждать, что их имеющиеся производственные мощности не обеспечены сырьем”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

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По словам Суттера, на рынок должен попасть более эффективный производитель вне зависимости от собственника предприятия или использования сланца, кроме того, если когда-нибудь спрос на сланец действительно превысит предложение, то государство может начать продавать права на добычу посредством аукционов с целью получения наилучшего результата. ”В течение последних пяти лет мы использовали 83% выделенного нам годового объема сланца. По причине низких рыночных цен ни одно сланцевое предприятие не использовало свой объем добычи в полной мере, но у других добывающих предприятий этот показатель в среднем за пять лет был значительно ниже. Например, компания VKG в течение пяти лет использовала 66% от своего годового объема”, — сказал Суттер.

В 2016 году правительство приняло решение привязать экологические и ресурсные платы сланцевой промышленности к цене на мазут на мировом рынке, также увеличились рыночные цены на электричество и масло во второй половине года. Благодаря этому, концерн Eesti Energia в значительной мере увеличил во второй половине 2016 года объемы производства электростанций и заводов масел. Предприятие прогнозирует и в первой половине 2017 года использование сланца в большем объеме по сравнению с прошлым годом.