03.07.2018, 11:10

Eesti Energia: количество клиентов Зеленой энергии за полтора года увеличилось втрое

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Eesti Energia ja Nelja Energia avasid Paldiskis uue tuulepargi
Foto on illustratiivne.Foto: Tanel Meos

По состоянию на июнь, 12 636 домохозяйств из числа клиентов Eesti Energia потребляют электричество, на 100% произведенное из возобновляемых источников. По сравнению с началом января 2017 года, количество договоров Зеленой энергии увеличилось более чем в три раза, сказано в пресс-релизе.

Eesti Energia предлагает своим клиентам возможность потреблять при использовании любого пакета энергии только энергию из возобновляемых источников, заключив для этого договор о ”Зеленой энергии”. По словам руководителя эстонского рынка службы торговли энергией Eesti Energia Яака Йыги, каждый клиент может внести свой вклад в то, какими будут окружающая нас среда и производство энергии.

”Покупая Зеленую энергию, наши клиенты влияют на развитие производства электроэнергии таким образом, что окружающая среда лучше сохраняется, а имеющиеся природные ресурсы используются более целесообразно. Выбор Зеленой энергии показывает тенденцию к росту. Количество клиентов, выбирающих Зеленую энергию, значительно увеличилось в 2017 году, когда в течение года добавилось более 7000 новых договоров. В течение первых шести месяцев этого года количество договоров Зеленой энергии в Eesti Energia продолжало увеличиваться, и за полгода добавилось почти 2000 новых клиентов. Выбор Зеленой энергии поддерживает увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии”, — добавил Йыги.

Договоры Зеленой энергии могут заключить и предприятия, которые считают важными принципы охраны окружающей среды и низкое влияние на экологию. Сегодня договор о Зеленой энергии заключен почти у 600 бизнес-клиентов Eesti Energia, среди них имеются как крупные производства, так и предприятия небольших размеров. Будучи клиентом Зеленой энергии, предприятия могут использовать этот торговый знак и в маркетинговых целях своей фирмы.

В концерне Eesti Energia производством возобновляемой энергии занимается предприятие Enefit Green. Для производства Зеленой энергии используются на 100% возобновляемые источники энергии, в основном это энергия солнца, ветра и гидроэнергия. Стратегическая цель Eesti Energia на 2022 год — производить 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников. К Зеленой энергии клиенты могут присоединиться, заключив или изменив свой договор об электричестве. Eesti Energia на 100% обеспечивает производством энергии из возобновляемых источников объем энергии, потребляемой клиентом.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Словно в детективе: как директора спорткомлекса ”Сыле” поймали на взяточничестве с поличным

03.07.2018
Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ушел, не обещал вернуться: как быть, если ваш семейный врач внезапно вышел на пенсию?

03.07.2018
Жительница Таллинна Мария недоумевает: позвонили в регистратуру, чтобы записать ребенка к доктору, а ей ответили, что доктора нет. И не будет. Вообще. Потому что доктор ушел на пенсию. ”Но как? Почему нам не сообщили? И к кому нам теперь записываться?” — воскликнула шокированная женщина. На том конце трубки ей ничего внятного сказать не смогли. И даже медсестра, к которой привык ее ребенок, тоже не принимает — раньше она была прикреплена к данному врачу, а теперь нет. Как быть и куда бежать, если ваш доктор больше не ваш, и как вообще найти хорошего врача, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

”Если уж министр ел, то и другим подойдет”. Глава Rimi призывает жертвовать и употреблять просроченные продукты

03.07.2018
На сегодняшний день в Эстонии попадания в мусорку избегает большое количество продуктов, но поправки к закону и улучшение возможностей занимающихся вопросом организаций позволило бы спасать больше, пишет в Eesti Päevaleht глава Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-15% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
177,65 €

Google позволяет разработчикам читать вашу почту

03.07.2018
Вполне вероятно, что письма в вашем почтовом ящике Gmail читает кто-то еще. Причем разрешение на это — вероятно, даже не догадываясь об этом — дали вы сами. О том, как такое возможно, написала накануне газета The Wall Street Journal.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




В Эстонии задерживают все больше водителей, занимающихся за рулем сторонними делами

03.07.2018
За последние полгода почти 2000 водителей были наказаны за то, что занимались за рулем сторонними делами. В последнее время по этой причине в Эстонии произошло несколько тяжелых аварий.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Отдых под Пярну: уютный бревенчатый дом с купелью

03.07.2018
Двухэтажный бревенчатый дом с уютной обстановкой в популярном скандинавском стиле расположен в деревне Кастна Пярнуского уезда. Здесь много интересных элементов дизайна, которые хочется рассмотреть детально, а также достаточно света и простора — как и положено “северному” интерьеру. Близость моря делает место особенно привлекательным в летнее время года.
Подробнее