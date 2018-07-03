Eesti Energia: количество клиентов Зеленой энергии за полтора года увеличилось втрое

По состоянию на июнь, 12 636 домохозяйств из числа клиентов Eesti Energia потребляют электричество, на 100% произведенное из возобновляемых источников. По сравнению с началом января 2017 года, количество договоров Зеленой энергии увеличилось более чем в три раза, сказано в пресс-релизе.

Eesti Energia предлагает своим клиентам возможность потреблять при использовании любого пакета энергии только энергию из возобновляемых источников, заключив для этого договор о ”Зеленой энергии”. По словам руководителя эстонского рынка службы торговли энергией Eesti Energia Яака Йыги, каждый клиент может внести свой вклад в то, какими будут окружающая нас среда и производство энергии.

”Покупая Зеленую энергию, наши клиенты влияют на развитие производства электроэнергии таким образом, что окружающая среда лучше сохраняется, а имеющиеся природные ресурсы используются более целесообразно. Выбор Зеленой энергии показывает тенденцию к росту. Количество клиентов, выбирающих Зеленую энергию, значительно увеличилось в 2017 году, когда в течение года добавилось более 7000 новых договоров. В течение первых шести месяцев этого года количество договоров Зеленой энергии в Eesti Energia продолжало увеличиваться, и за полгода добавилось почти 2000 новых клиентов. Выбор Зеленой энергии поддерживает увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии”, — добавил Йыги.