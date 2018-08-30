Eesti Energia и ТТУ сотрудничают с целью использования известняка в экономике замкнутого цикла

По словам директора стратегических проектов Eesti Energia Андреса Вайнолы, Eesti Energia считает экономику замкнутого цикла очень важной.

”Наша цель заключается в том, чтобы оставить минимальный экологический след и максимально повторно использовать такие побочные продукты производства, как, например, известняк и зола”, — сказал Вайнола. Он пояснил, что даже, например, несущий слой железнодорожной трассы Rail Baltic потребует десятков миллионов тонн различных природных материалов, которые как раз можно получить в результате повторного использования отходов производства сланца.

”Вызовы нового столетия для ученых и инженеров прежде всего связаны с обеспечением бережливого развития — поиск решения по использованию миллионов тонн известняка в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла стал бы в нашем долгом сотрудничестве большим шагом вперед”, — сказал ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.

В производственных подразделениях крупной энергетики Eesti Energia в год образуется почти 5 миллионов тонн известняка, из которых сегодня производятся несколько сотен тысяч тонн щебня в год. Остальная часть складируется на поверхности земли, из-за чего образуются известняковые горы, которые не представляют угрозы окружающей среде, но могут мешать местным жителям.