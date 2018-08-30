30.08.2018, 12:59

Eesti Energia и ТТУ сотрудничают с целью использования известняка в экономике замкнутого цикла


rus.delfi.ee
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Eesti Energia juht Hando Sutter ja finantsdirektor Andri Avila
üks võimalik ametiasutus, mis võib pealinnas välja kolida, on Eesti EnerigaFoto: Karli Saul

Eesti Energia и Таллиннский технический университет заключили соглашение о сотрудничестве с целью изучения, в каком объеме возможно повторно использовать известняк, образующийся в качестве побочного продукта производства Eesti Energia.

По словам директора стратегических проектов Eesti Energia Андреса Вайнолы, Eesti Energia считает экономику замкнутого цикла очень важной.

”Наша цель заключается в том, чтобы оставить минимальный экологический след и максимально повторно использовать такие побочные продукты производства, как, например, известняк и зола”, — сказал Вайнола. Он пояснил, что даже, например, несущий слой железнодорожной трассы Rail Baltic потребует десятков миллионов тонн различных природных материалов, которые как раз можно получить в результате повторного использования отходов производства сланца.

”Вызовы нового столетия для ученых и инженеров прежде всего связаны с обеспечением бережливого развития — поиск решения по использованию миллионов тонн известняка в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла стал бы в нашем долгом сотрудничестве большим шагом вперед”, — сказал ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо.

В производственных подразделениях крупной энергетики Eesti Energia в год образуется почти 5 миллионов тонн известняка, из которых сегодня производятся несколько сотен тысяч тонн щебня в год. Остальная часть складируется на поверхности земли, из-за чего образуются известняковые горы, которые не представляют угрозы окружающей среде, но могут мешать местным жителям.

В сотрудничестве с учеными ТТУ как раз и планируется исследовать, сколько побочных продуктов производства Eesti Energia можно было бы использовать в важных для Эстонии проектах. ”Мы хотим быть готовы к строительным тендерам Rail Baltic, стать партнером для участников тендеров и предложить проектировочным и строительным предприятиям свою продукцию”, — пояснил Вайнола.

Пригодность остатков производства сланца и возможный объем использования будут исследовать институты строительства и архитектуры, геологии и организации бизнеса ТТУ. По словам члена исследовательской команды и президента Союза инженеров Эстонии Арви Хамбурга, крайне необходимо найти для отходов производства разумную сферу применения. ”Результаты исследования, которое проводится в сотрудничестве между научным потенциалом ТТУ и промышленным партнером, можно будет применить в экономике замкнутого цикла для снижения влияния на окружающую среду”, — пояснил Хамбург.

”Исследование выяснит в числе прочего возможные деформации и изменения свойств известнякового гравия, который уже раньше использовался на отрезках железной дороги и шоссе. Это означает, что анализ поведения известняка и золы на более старых строительных объектах позволит оценить, насколько и в каком объеме возможно использование этих материалов на трассе Rail Baltic и насколько это экономически целесообразно”, — пояснил Хамбург.

Результаты исследования выяснятся не позднее чем в начале следующего года.

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