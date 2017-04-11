Eesti Energia хочет привести коллективные договоры в соответствие с современными условиями

В Eesti Energia проходят переговоры с профсоюзами с целью унифицировать согласованные в договорах условия и привести коллективные договоры в соответствие с современными условиями.

Сейчас у Eesti Energia имеется 7 различных коллективных договоров с профсоюзами, исходя из которых на предприятиях концерна используются разные принципы, например, относительно оплаты труда и дополнительных отпусков. Eesti Energia платит своим работникам конкурентоспособную зарплату, которая примерно на 500 евро выше средней ежемесячной зарплаты в Ида-Вирумаа.

Основная цель Eesti Energia в переговорах с профсоюзами заключается в том, чтобы привести коллективные договоры в соответствие с современными условиями и унифицировать принципы. Содержание коллективных договоров во многом написано в 1990-х годах, оно включает в себя некоторые пункты, которые сегодня уже оговорены во внутренних порядках предприятия или законодательством. По причине наличия разных коллективных договоров, условия внутри концерна различаются, имеет смысл договора унифицировать, сохранив в то же время особенности, следующие из характера работы. Eesti Energia предлагает своим работникам лучшие условия, нежели предусмотрено законодательством. ”Например, подземным работникам мы готовы оставить 14 дней дополнительного отпуска, работникам с тяжелыми условиями труда — 7 дней и с обычными условиями труда — 3 дня”, — пояснила руководитель по персоналу Eesti Energia Тийна Друй.

”Согласно коллективным договорам оплата труда разделяется на основную зарплату, дополнительные выплаты и пособия. Мф хотим сделать принципы оплаты труда простыми и прозрачными — мы предложили профсоюзам повысить основную зарплату и отказаться от дополнительных выплат. Это дало бы работникам чувство уверенности и гарантии, что их зарплата действительно конкурентоспособна. Например, более высокая зарплата позволила бы в будущем получать более высокую пенсию, отпускные выплаты, а также ходатайствовать о займе в банке ”, — пояснила Тийна Друй.

По словам Друй, в Eesti Energia как минимум раз в год сравниваются результаты исследований оплаты труда с зарплатами на предприятиях. ”Для нас очень важно поддерживать зарплаты работников на конкурентоспособном уровне, поэтому мы регулярно анализируем зарплаты, сравнивая их с результатами исследований. Если анализ показывает, что зарплату работников какого-нибудь сегмента нужно повысить, то мы делаем это — в последний раз это произошло в январе. Мы считаем такой подход более разумным, чем регулярное повышение зарплаты для всех работников на пару процентов. В соответствии с результатами исследования рынка зарплат, мы повышаем зарплату, именно, для работников той группы должностей, где это необходимо, и рост может в таком случае составить как пару процентов, так и, например, 8-9%. По состоянию на конец 2016 года, средняя общая зарплата в Ида-Вирумаа составляла примерно 900 евро. Средняя общая зарплата на предприятиях Eesti Energia в Ида-Вирумаа была на 500 евро выше — примерно 1400 евро. Средняя общая зарплата по всей Эстонии составляла примерно 1200 евро”, — отметила Друй.

По ее словам, для предприятия важнейшим приоритетом является безопасность труда: ”Мы установили для себя очень высокие требования и продолжаем соответствующие инвестиции. Например, в шахте ”Эстония” будет в этом году организована подземная мобильная связь, что окажет положительное влияние на безопасность труда в шахте. Мы хотим, чтобы у нас было очень серьезное и содержательное сотрудничество с профсоюзами в области развития сферы и следования правилам безопасности труда”.

Для Eesti Energia важно сохранить в энергетическом секторе рабочие места и конкурентоспособность. По словам Друй, Eesti Energia хочет вести с профсоюзами конструктивные переговоры, и до сих пор сотрудничество с большинством профсоюзов было хорошим. Eesti Energia надеется в ближайшее время прийти к соглашениям с профсоюзами.