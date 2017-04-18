Eesti Energia: для нас важно, чтобы наши работники получали конкурентоспособную зарплату

Зарплаты работников сферы производства энергии в Eesti Energia составляют примерно 20% от себестоимости производства энергии, оказывая значительное влияние на конкурентоспособность предприятия на открытых рынках. Цель Eesti Energia заключается в сохранении рабочих мест и конкурентоспособности на рынках энергии, сообщает концерн в пресс-сообщении.

”Для нас очень важно, чтобы наши работники получали конкурентоспособную заработную плату. Для этого в 2017 году мы повысили основную зарплату работников Enefit Energiatootmine в среднем на 5%. Мы хотим, чтобы указанные в коллективных договорах более выгодные, чем предусмотрено законом льготы, были переведены в основные зарплаты работников. Это дало бы работникам чувство уверенности и гарантию того, что их заработная плата действительно конкурентоспособна. Например, более высокая зарплата позволила бы получать в будущем более высокую пенсию, с ней проще ходатайствовать и о получении кредита в банке, также более высокая зарплата сказывается на отпускном пособии”, — сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

В соответствии с действующим коллективным договором, на работников Enefit Energiatootmine распространяется 14 видов пособий и 9 видов дополнительных выплат, условия которых более выгодны, нежели предусмотрено законом. ”В других подразделениях Eesti Energia нет подобных пособий и дополнительных выплат в таком же объеме. В нашем концерне в общей сложности имеется 7 коллективных договоров, в каждом из которых условия отличаются. Эти отличия могут отражаться и на размере зарплаты”, — отметил Пайо.

”Недавно мы с профсоюзами обсуждали предложение поднять с 1 апреля основную заработную плату в дополнение к уже осуществленному 5-процентному повышению еще в среднем на 3% и сохранить все действующие доплаты и льготы, но уменьшить при этом количество дополнительных дней отпуска работников в размере до 7 дней”, — рассказал Пайо о предложении Eesti Energia профсоюзам.

По состоянию на конец 2016 года общая средняя месячная зарплата на предприятиях Eesti Energia в Ида-Вирумаа составляла приблизительно 1400 евро, это больше общей средней зарплаты как в Ида-Вирумаа (примерно 900.-), так и во всей Эстонии (примерно 1200.-). По состоянию на 1 апреля в Eesti Energia работает 5769 работников, в различные профсоюзы входит 2905 человек из общего числа работников, 85% из них работает в Ида-Вирумаа.