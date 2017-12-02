Единая сельскохозяйственная политика: страны ЕС получат больше свободы

Еврокомиссия подчеркивает необходимость более легких и гибких подходов во внедрении единой сельскохозяйственной политики, чтобы она полезной как для поддержки предпринимателей, так и для продвижения развития экономики Евросоюза.

Данное начинание предусматривает для государств-членов ЕС большую свободу выбора, как и куда инвестировать финансы, полученные в рамках единой сельскохозяйственной политики, чтобы достичь общие цели, связанные с окружающей средой, климатическими изменениями и продолжающимся развитием.

Нынешняя двухступенчатая структура останется. Каждая страна ЕС будет составлять стратегическую программу для выполнения своих целей, которую затем утвердит комиссия.

Сельскохозяйственные предприниматели продолжат получать поддержку через систему прямой поддержки.

2 февраля 2017 года Еврокомиссия инициировала обсуждение будущей единой сельскохозяйственной политики. В течение трехмесячного консультационного периода комиссия получила более 320 000 ответов, большинство из них от частных лиц.

Большинство респондентов желали сохранить сильную единую сельскохозяйственную политику на уровне ЕС, но она должна быть более легкой и гибкой. Также они советовали обращать больше внимания на основные проблемы, как поддержание равноправного уровня жизни производителей, защиту окружающей среды и адаптация к климатическим изменениям.