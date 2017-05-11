Edelaraudtee: 7 вещей, которые нужно знать об обреченной пярнуской железной дороге

Сегодня правительство обнародует перечень получающих финансирование инвестиций в транспортную инфраструктуру, причем с большой вероятностью там не окажется отрезка железной дороги Лелле-Пярну, ремонт которого с учетом материалов стоил бы 17 миллионов евро.

Компания Edelaraudtee составила список из семи фактов о, вероятно, обреченной железной дороге, которые подтверждают, что дорога нужна как городу Пярну, так и всей Эстонии.

1. Если правительство не выделит 17 миллионов евро на ремонт, пярнуской железной дороге угрожает закрытие. Таким же образом в 1995 году была закрыта хаапсалуская железная дорога. Сегодня прилагают усилия и строят планы с тем, чтобы вновь открыть хаапсалускую железную дорогу, но это дорогое и сложное дело.

2. Жителям Эстонии нравится быстро ездить по железной дороге. Когда в 2012 году была отремонтирована находившаяся в плачевном состоянии и непопулярная тогда среди пассажиров вильяндиская железная дорога, очень скоро люди полюбили ездить на поездах. Сегодня это одна из наиболее популярных железнодорожных линий в стране.

3. Пярнуская железная дорога нужна для строительства Rail Baltic. По существующей железной дороге будет дешевле всего доставлять необходимые для строительства Rail Baltic материалы. Шоссейные перевозки стоят на несколько миллионов больше, а на период строительства шоссе окажутся забиты грузовиками.

4. По местной железной дороге можно будет доставлять пассажиров и грузы для Rail Baltic. Поезда Rail Baltic никогда не будут останавливаться на маленьких станциях. Тогда как с помощью местной железной дороги можно будет доставлять людей и грузы, которые затем продолжат путь по Rail Baltic.

5. Отрезок Лелле-Пярну — один из последних, которые необходимо отремонтировать, чтобы поезда могли развивать скорость в 120 км/ч. Если в других регионах Эстонии, как правило, можно ездить со скоростью 120 км/ч, то на отрезке Лелле-Пярну действует ограничение в 80 км/ч, причем если ремонт не будет выполнен, скорость придется снизить еще больше, что фактически означает гибель существующей железной дороги.

6. В случае выполнения ремонта из Таллинна в Пярну можно будет добраться за 1 час 25 минут. Если сейчас поезд едет примерно 2,5 часа, то после ремонта время в пути окажется меньше полутора часов.

8. На приведение в порядок пярнуской железной дороги уйдет примерно 2 года. Rail Baltic не появится раньше, чем через 10 лет, но, если сегодня будет принято положительное решение, местная железная дорога окажется готова уже через 2 года.