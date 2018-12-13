ЕЦБ завершил программу стимулирования экономики на 2,6 трлн евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о завершении программы количественного смягчения (Quantitative Easing, QE), в рамках которой с 2015 года регулятор скупал бонды стран Еврозоны. QE как инструмент монетарной политики применялся для увеличения денежной массы, стимулирования экономической активности и разгона инфляции. Для покупки активов производилась новая эмиссия денег.

Изначально ЕЦБ планировал скупать госбонды до сентября 2016 года и привлечь на это €1,1 трлн, но программу решили продлить. В итоге только в июне 2018 года совет управляющих ЕЦБ объявил о постепенном завершении QE: до сентября ЕЦБ скупал активы прежними темпами (€30 млрд ежемесячно), а затем сократил объемы вливаний до €15 млрд в месяц. За годы действия программы европейский регулятор привлек €2,6 трлн на свой баланс. Свои программы количественного смягчения проводили США, Великобритания, QE до сих пор действует в Японии.

После завершения программы QE европейский регулятор не откажется от поддержки экономики, говорится в пресс-релизе. ЕЦБ продолжит реинвестировать привлеченные активы в течение продолжительного периода для того, чтобы поддержать благоприятные условия ликвидности и сохранить объем денежной массы.