EC не остановил "Северный поток — 2"

Страны Европейского Союза в пятницу, 8 февраля, поддержали предложенный Берлином и Парижем вариант поправок для европейской Газовой директивы (части Третьего энергопакета ЕС). Это предложение, как сообщил корреспондент DW, было принято послами стран Евросоюза практически единогласно и не должно серьезно сказаться на судьбе"Северного потока — 2".

Председательствующая Совете ЕС Румыния сообщила в микроблоге Twitter, что теперь есть мандат на ведение переговоров с Европарламентом по данной проблеме.

Согласно сообщению AFP, германо-французский компромисс предусматривает ужесточение норм Газовой директивы ЕС в отношении газопроводов из третьих стран. Однако компетенция принятия решений о правилах транспортировки топлива передается той стране, через которую осуществляется ввод трубопровода в транспортную систему ЕС. В случае с "Северным потоком — 2" это Германия.

Жесткие требования Третьего энергопакета