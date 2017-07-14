14.07.2017, 21:30

EasyJet создаст новую авиакомпанию в Европе из-за Brexit


rus.DELFI.lv
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Tallinna lennuväli
Tallinna lennuväliFoto: TERJE LEPP

Британский лоукостер EasyJet собирается создать новую авиакомпанию EasyJetEurope, говорится в сообщении на сайте компании. Об этом пишет РБК.


EasyJet уже обратился к провайдеру аэронавигационных услуг Австрии AustroControl за сертификатом авиатранспортного предприятия и в Министерство транспорта за лицензией на осуществление авиаперевозок. Планируется, что головной офис EasyJetEurope будет расположен в Вене.

Создание новой авиакомпании позволит EasyJet ”продолжать выполнять рейсы, как по всей Европе, так и в не европейские страны после выхода Великобритании из Евросоюза”, вне зависимости от того, какими окажутся результаты переговоров о будущем авиационном соглашении между руководством ЕС и британскими властями.

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В сообщении компании отмечается, что EasyJet уже наняла сотрудников и подготовила самолеты для новой авиакомпании.

В октябре 2016 года EasyJet опубликовала отчет по итогам финансового года, в котором прогнозировалось снижение прибыли лоукостера на 28% по сравнению с прошлым годом. Авиаперевозчик объяснил это резкими колебаниями валютных курсов, после того как сторонники Brexit победили на референдуме о выходе Британии из состава ЕС.

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