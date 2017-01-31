EAS решил вернуть 90% пособия на развитие Эрма за счет налогоплательщиков

После продолжавшегося три месяца анализа ситуации Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) посчитал, что возврату подлежит 90% выделенного президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу пособия на развитие хутора Эрма и решил из собственных средств вернуть эту сумму Еврокомиссии.

Так, фонд вместо Ильвеса вернет около 152 000 евро. Для предъявления получателю пособия дополнительного требования по возврату отсутствуют юридические основания.

Председатель правления EAS Силле Тальвет-Унт сказала, что, несмотря на то, что злонамеренных нарушений выявлено не было, на различных этапах производства проекта OÜ Ermamaa фондом были сделаны ошибки.

”К примеру, осенью 2016 года EAS мог бы более детально взвесить возможность аннулирования решения от 2012 года, и уже тогда провести новый целостный анализ”, — отметила она.

”Рассматривая процесс в целом, мы видим, что основной причиной ошибок являлся тот факт, что данный проект является во всех отношениях необычным. Это уникальная ситуация, когда получатель пособия не смог воплотить обещанные планы из-за того, что вступил в должность президента”, — сказала Тальвет-Унт.

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В ходе юридического анализа специалисты пришли к выводу, что для предъявления получателю пособия дополнительного требования о возврате отсутствуют достаточные юридические основания и что обращение в суд в правовом смысле бесперспективно. Поскольку при установлении подлежащей возврату суммы ошибся именно EAS, то в нынешней ситуации предъявление OÜ Ermamaa дополнительного требования привело бы к затяжному судебному разбирательству, для успешного завершения которого фонд не располагает достаточным количеством юридических аргументов.

”Мы сожалеем о сложившейся ситуации, но мы многое из нее извлекли и приняли юридически корректное и окончательное решение, — сказала она. — Мы основательно рассмотрели дело и надеемся, что теперь сможем считать прения по данной теме завершенными”.