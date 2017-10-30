EAS потратил на ужин с миллиардером Ричардом Брэнсоном 5500 евро

Фонд развития предпринимательства (EAS) потратил почти 40 000 евро на участие в форуме, в рамках которого организовал еще и ужин с миллиардером Ричардом Брэнсоном. Утверждается, что целью было рассказать ему об успехах Эстонии и вручить карточку э-резидента. Правда, что-то пошло не так.

В начале октября в Хельсинки прошла бизнес-конференция Nordic Business Forum, ее посетил и сэр Ричард Брэнсон, британский магнат, основатель корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля, пишет Ärileht.

Эстонский Фонд развития предпринимательства (EAS) много лет был участником и партнером Nordic Business Forum (NBF), так как в мероприятиях форума принимает участие большое число эстонцев, в этом году был рекорд — 960 человек.

Как только EAS узнал о приезде на форум Брэнсона, у организаторов попросили о возможности встретиться с ним. Фонд в этом году вложил в проведение форма больше — 39 300 евро. В ”пакет” за эти деньги входил павильон на выставке, доступ работников на выставку, посредничество при семи бизнес-встречах на высшем уровне и две онлайн-трансляции в Эстонии.

Для сравнения — в прошлом году бюджет участия EAS составил 25 000 евро, в позапрошлом — 35 400. По словам пресс-секретаря EAS Марианн Судаков, в данном случае мы имеем дело с цельными суммами, которые невозможно поделить на составные части.

Это означает, что фонд напрямую не платил за встречу с Брэнсоном, и неизвестно, какую часть от суммы составил ”бюджет” этой встречи. Но и в этом нет ничего странного: мировые знаменитости часто зарабатывают на встречах и выступлениях.

Но этим расходы не ограничились. Для Брэнсона и восьми встретившихся с ним человек во время форума организовали праздничный ужин в доме KODA, созданном эстонским архитектором Юларом Марком. Пример этого строения был специально привезен на форум в Хельсинки.

Хочется верить, что британскому магнату запомнился этот ужин, потому что он обошелся EAS в 5450 евро. За эту цену гости получили: ужин из трех блюд, приготовленных из эстонских продуктов, от поваров ресторана Põhjaka Оття Томика и Мярта Метсаллика, а обслуживали ужин двое официантов.

Branson ja EAS Foto: Erlend Štaub

Тогдашний руководитель EAS по маркетингу Пирет Рейнсон пояснила газете Ärileht, что целью встречи с Брэнсоном было представить ему дигитальное общество Эстонии и дигитальные возможности для бизнеса, а также программу э-резидентства, акцию Teeme ära, рассказать об история э-успеха эстонцев: о Skype, Transferwise (куда сам Брэнсон уже инвестировал), Lingvist и Pipedrive.

По словам Рейнсон, целью встречи было произвести на магната впечатление и вызвать его интерес к совместным проектам.

Конечно, для эстонских бизнесменов это было уникальным опытом, но британского миллиардера сложно было заставить ”загореться” от идей об эстонском бизнесе. Так как сейчас он тратит большую часть своего времени на восстановление своего частного острова Некер от последствий урагана, то он спросил у архитектора Юлара Марка, насколько его дома KODA устойчивы к ураганам. По словам Марка, бизнесмен пообещал свести его со своим представителем, который занимается строительством на Некере и недвижимостью в целом.

Инициатор кампании по уборке Teeme ära Эва Трууверк также сказала, что Брэнсон пообещал поддержать их деятельность через свой фонд. В понедельник ее команда отправила ему письмо с вопросами о дальнейшем сотрудничестве.

По слухам, в EAS были разочарованы результатами встречи. А именно, якобы планировалось вручить Брэнсону карточку э-резидента Эстонии. Понятно, что его фото с эстонской ИД-картой облетело бы весь мир и вызвало бы огромный интерес, даже если бы сам он никогда ею не воспользовался.

Branson ja EAS Foto: Erlend Štaub

На злополучный ужин был приглашен и руководитель программы э-резидентства Каспар Корьюс. Но перед встречей с Брэнсоном прошло совещание с его командой, которая не посчитала такое предложение хорошей идеей. Рейнсон отметил, что тему, действительно, обсуждали, но на данный момент э-резинтом Эстонии он так и не стал, но у Брэнсона такая возможность остается, если он захочет ею воспользоваться.

Корьюс добавил, что целью было сделать Брэнсона, так сказать, ”послом” Эстонии, и это точно удалось. Корьюс признал, что все поняли, что ни один из своих бизнесов магнат в Эстонию не переведет, но фонд скорее хочет, чтобы он говорил на эту тему.

Ärileht также написал о том, что к шикарному ужину для Брэнсона EAS попросил два ящика вина у небольшого местного предприятия Veinivilla. Владелица фирмы Тийна Куулер получила от знатока вин, который обеспечивал ужин напитками, Роберта Пыльда электронное письмо с просьбой предоставить для высокого гостя эстонское вино на сумму 5500 евро. Но бесплатно. Взамен правда предложили ”поддержку” от EAS в размере 120 евро. Куулер была ошарашена таким заманчивым предложением.