Э-понедельник: где сегодня особенно выгодные предолжения, а где смехотворные скидки?

В течение всего сегодняшнего дня Союз интернет-торговли Эстонии организует Э-понедельник, что означает скидки во многих местных интернет-магазинах. Delfi Kasulik сделал обзор сегодняшних предложений.

Самое приятное, когда не нужно проверять, есть ли скидка на какой-либо товар, и когда скидка действует на весь ассортимент. Такие предложения можно найти, нарпимер, в Bauhof и Decora, где весь товар в продаже со скидкой в 25% и 24% соответственно. Особенно выгодное предложение в Sokisahtel — скидка в 60% на весь товар. Также цену на все товары понизили Goldtime, Ehituse ABC, Chicco и несколько других магазинов.

Хорошие предложения можно найти и в K-Rauta, где действуют скидки до 50%, но для того, чтобы найти лучшие скидки, придется потратить время на поиск товаров. То же самое, например, в онлайн-магазинах Apollo и Rahva Raamat, где некоторые книги в продаже со скидкой до 80% и 95% соответственно.