В 2016 году круг регулярных пользователей услуг первого в Эстонии продовольственного интернет-магазина e-Maxima расширился в 1,5 раза, охватив более 24 000 семей. Они стали в 2 раза чаще забирать укомплектованные заказы из магазина.

Второй год работы e-Maxima показал, что жители Эстонии уже привыкли к современной возможности покупки ежедневных товаров. ”Если большинство клиентов заказывает в e-Maxima, как правило, раз в неделю, то самый активный клиент представил за 2016 год 150 заказов, т.е. по заказу спустя каждые 2 дня. Самый же большой заказ содержал товаров на сумму почти 3000 евро”, — привел примеры руководитель e-Maxima Михаил Соловьев.

В 2016 году первому в Эстонии продовольственному интернет-магазину удалось достичь того, что клиенты, оформившие заказ до обеда, получают его в указанном месте в тот же день. ”При этом вдвое увеличилось число заказов, когда вместо доставки курьером люди выбирали возможность самому забрать из магазина укомплектованный заказ, — рассказал Михаил Соловьев. — Ведь удобно, например, утром заказать товары и указать точное время, когда в тот же день после работы их будет удобно получить”.

Главный фокус начавшегося года — удобства для клиентов. ”Например, покупки в нашем интернет-магазине уже можно оплатить через Pocopay. В ближайшее время запустим возможность оплаты заказа при получении банковской карточкой, — пояснил руководитель e-Maxima. — Безусловно, при всем этом мы будем стараться обеспечить клиентам качество, будь то продуктов или доставки”.

Торговая сеть Maxima запустила e-Maxima в феврале 2015 года. Сегодня интернет-магазин предоставляет возможность заказать посредством www.e-maxima.ee необходимые продукты и товары первой необходимости из списка более 16 000 наименований и получить их в подходящем месте в Харьюмаа ежедневно с 8:00 до 22:00. Союз интернет-торговли Эстонии подтвердил качество услуг, предоставляемых e-Maxima, знаком ”Надежное место покупок”.