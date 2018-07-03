03.07.2018, 04:00

Джин Crafter’s расширил экспортные рынки Liviko


rus.delfi.ee
EST
liviko alcostore
Pilt on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Аудированный консолидированный нетто-оборот производителя и импортера качественного алкоголя AS Liviko составил в 2017 году 118,2 миллиона евро, по сравнению с 2016 годом он уменьшился на 8,9 процента. Аудированная консолидированная прибыль компаний группы Liviko до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 4,6 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе.

”В течение последних двух лет мы реструктурировали предприятия Латвии и Литвы, сделав весь концерн сильнее и прибыльнее. Мы провели реструктуризацию в Латвии в прошлом году и годом ранее сделали это в Литве, влияние этих изменений отражается в виде улучшения экономических показателей. Разумеется, быстрый рост в Латвии показала приграничная торговля, также рост показала продажа розничным сетям и в секторе HoReCa. Подводя итоги, можно сказать, что, благодаря хорошему развитию дочерних предприятий, мы сегодня конкурентоспособно и хорошо представлены во всех странах Балтии”, — сказал руководитель AS Liviko Янек Кальви.

Объем экспорта собственной продукции увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на девять процентов, на что повлияла как приграничная торговля на границе с Латвией, так и рост экспорта за пределы Европейского Союза. В области продаж собственной продукции хороший рост показал выведенный на рынок в прошлом году джин Crafter’s Aromatic Flower. Оборот от продажи собственной продукции Liviko в Эстонии снизился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 21%, что было обусловлено общим снижением продажи алкоголя на рынке Эстонии и значительно меньшими продажами по предварительным заказам клиентов в преддверии повышения акцизов.

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”В результате резкого повышения акцизов на рынке алкоголя в Эстонии наблюдается спад, и обороты с продаж здесь уменьшились. Несмотря на угнетающую акцизную политику Эстонии, мы в Liviko по-прежнему сосредоточены на развитии торговых марок и портфеля продукции и на сохранении своих позиций на рынке. Важной целью является наращивание объемов экспорта и выход на новые рынки. В области экспорта наибольшее внимание уделено легендарному ликеру Vana Tallinn, а также очень высоко оцененным среди международных экспертов джинам Crafter’s London Dry и Crafterś Aromatic Flower, которые уже успешно открыли для Liviko те экспортные рынки, на которые до сих пор выйти не удавалось”, — сказал руководитель AS Liviko Янек Кальви.

Сейчас Liviko экспортирует свою продукцию в 29 стран. Джин Crafter’s в 2017 году экспортировался в 13 стран, а в этом году — уже в 23 страны.

Предприятия группы Liviko заплатили в 2017 году в бюджеты Эстонии, Латвии и Литвы в общей сложности 50,6 миллиона евро акцизов, из которых 35,2 миллиона евро были уплачены в государственный бюджет Эстонии. Годом ранее компания Liviko заплатила в бюджет Эстонии 54,1 миллиона евро акцизов. В государственный бюджет Латвии компания Liviko в 2017 году заплатила 11,5 миллиона евро, а в бюджет Литвы — 3,9 миллиона евро.

Доход от продаж AS Liviko в 2017 году в общей сложности составил 77,4 миллиона евро, по сравнению с прошлым годом он уменьшился на 15%. В доходе от продаж отражается сумма акцизного налога, составляющая 37,9 миллиона евро.

Доход от продаж дочернего предприятия AS Liviko в Латвии, компании SIA Liviko, в 2017 году составил 31,8 миллиона евро, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 5,1 процента. Компания SIA Liviko завершила 2017 год с коммерческой прибылью в размере 1,4 миллиона евро, что на 32,3 процента больше, чем годом ранее.

Доход от продаж дочернего предприятия AS Liviko в Латвии, компании UAB Liviko, в 2017 году составил 11,6 миллиона евро, по сравнению с прошлым годом он показал рост в один процент. Предприятие завершило 2017 год с коммерческой прибылью в размере 374,2 тысячи евро, что на 232% больше, чем годом ранее.

Наиболее известными торговыми знаками собственной продукции Liviko являются Vana Tallinn, Viru Valge, Crafter's London Dry Gin, Crafter’s Aromatic Flower Gin и Hõbe Vodka. Из импортируемой продукции Liviko представляет портфели продукции Rémy Cointreau и Bacardi Martini, водку Nemiroff, Freixenet cava и другие всемирно известные торговые знаки винной продукции и крепкого алкоголя.

В экономических результатах концерна AS Liviko консолидированы результаты материнской компании в Эстонии AS Liviko, дочернего предприятия в Латвии SIA Liviko и дочернего предприятия в Литве Liviko UAB.

AS Liviko — это основанный в 1898 году производитель и импортер качественного алкоголя. У AS Liviko имеются развитые сети розничной и оптовой продажи алкоголя в Эстонии, Латвии и Литве, через которые помимо собственной продукции реализуются импортируемые марки других мировых производителей качественного алкоголя. Предприятие AS Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии, уделяя импорту алкоголя столько же внимания, как и его производству.

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