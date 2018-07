Джин Crafter’s расширил экспортные рынки Liviko

Наиболее известными торговыми знаками собственной продукции Liviko являются Vana Tallinn, Viru Valge, Crafter's London Dry Gin, Crafter’s Aromatic Flower Gin и Hõbe Vodka. Из импортируемой продукции Liviko представляет портфели продукции Rémy Cointreau и Bacardi Martini, водку Nemiroff, Freixenet cava и другие всемирно известные торговые знаки винной продукции и крепкого алкоголя.

В экономических результатах концерна AS Liviko консолидированы результаты материнской компании в Эстонии AS Liviko, дочернего предприятия в Латвии SIA Liviko и дочернего предприятия в Литве Liviko UAB.

AS Liviko — это основанный в 1898 году производитель и импортер качественного алкоголя. У AS Liviko имеются развитые сети розничной и оптовой продажи алкоголя в Эстонии, Латвии и Литве, через которые помимо собственной продукции реализуются импортируемые марки других мировых производителей качественного алкоголя. Предприятие AS Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии, уделяя импорту алкоголя столько же внимания, как и его производству.