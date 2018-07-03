Джин Crafter’s расширил экспортные рынки Liviko

Объем экспорта собственной продукции увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на девять процентов, на что повлияла как приграничная торговля на границе с Латвией, так и рост экспорта за пределы Европейского Союза. В области продаж собственной продукции хороший рост показал выведенный на рынок в прошлом году джин Crafter’s Aromatic Flower. Оборот от продажи собственной продукции Liviko в Эстонии снизился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 21%, что было обусловлено общим снижением продажи алкоголя на рынке Эстонии и значительно меньшими продажами по предварительным заказам клиентов в преддверии повышения акцизов.

”В результате резкого повышения акцизов на рынке алкоголя в Эстонии наблюдается спад, и обороты с продаж здесь уменьшились. Несмотря на угнетающую акцизную политику Эстонии, мы в Liviko по-прежнему сосредоточены на развитии торговых марок и портфеля продукции и на сохранении своих позиций на рынке. Важной целью является наращивание объемов экспорта и выход на новые рынки. В области экспорта наибольшее внимание уделено легендарному ликеру Vana Tallinn, а также очень высоко оцененным среди международных экспертов джинам Crafter’s London Dry и Crafterś Aromatic Flower, которые уже успешно открыли для Liviko те экспортные рынки, на которые до сих пор выйти не удавалось”, — сказал руководитель AS Liviko Янек Кальви.

Сейчас Liviko экспортирует свою продукцию в 29 стран. Джин Crafter’s в 2017 году экспортировался в 13 стран, а в этом году — уже в 23 страны.

Предприятия группы Liviko заплатили в 2017 году в бюджеты Эстонии, Латвии и Литвы в общей сложности 50,6 миллиона евро акцизов, из которых 35,2 миллиона евро были уплачены в государственный бюджет Эстонии. Годом ранее компания Liviko заплатила в бюджет Эстонии 54,1 миллиона евро акцизов. В государственный бюджет Латвии компания Liviko в 2017 году заплатила 11,5 миллиона евро, а в бюджет Литвы — 3,9 миллиона евро.

Доход от продаж AS Liviko в 2017 году в общей сложности составил 77,4 миллиона евро, по сравнению с прошлым годом он уменьшился на 15%. В доходе от продаж отражается сумма акцизного налога, составляющая 37,9 миллиона евро.

Доход от продаж дочернего предприятия AS Liviko в Латвии, компании SIA Liviko, в 2017 году составил 31,8 миллиона евро, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 5,1 процента. Компания SIA Liviko завершила 2017 год с коммерческой прибылью в размере 1,4 миллиона евро, что на 32,3 процента больше, чем годом ранее.

Доход от продаж дочернего предприятия AS Liviko в Латвии, компании UAB Liviko, в 2017 году составил 11,6 миллиона евро, по сравнению с прошлым годом он показал рост в один процент. Предприятие завершило 2017 год с коммерческой прибылью в размере 374,2 тысячи евро, что на 232% больше, чем годом ранее.