Двум членам правления Больничной кассы подняли зарплаты на 2000 евро

Вице-президент совета кассы Пеэп Петерсон объясняет это желание избежать гендерной дискриминации.

По словам председателя совета Рийны Сиккут, необходимость поднять зарплаты была продиктована произошедшими 1 октября структурными изменениями, в связи с чем правление решило пересмотреть порядок начисления оплаты труда членов правления.

”Трудовые обязанности и ответственность членов правления Больничной кассы были перераспределены, в связи с чем содержание работы стало более однородным. Исходя из этого уровни зарплат были также приведены в соответствие друг с другом”, — отметила Сиккут.