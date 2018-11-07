Двум членам правления Больничной кассы подняли зарплаты на 2000 евро

В октябре зарплата двух членов правления Больничной кассы (Майви Парвел и Пилле Банхард) выросла на 2000 евро, то есть на 50%, и составит 6000 евро, пишет Äripäev.
Вице-президент совета кассы Пеэп Петерсон объясняет это желание избежать гендерной дискриминации.
По словам председателя совета Рийны Сиккут, необходимость поднять зарплаты была продиктована произошедшими 1 октября структурными изменениями, в связи с чем правление решило пересмотреть порядок начисления оплаты труда членов правления.
”Трудовые обязанности и ответственность членов правления Больничной кассы были перераспределены, в связи с чем содержание работы стало более однородным. Исходя из этого уровни зарплат были также приведены в соответствие друг с другом”, — отметила Сиккут.