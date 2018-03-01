Двух бастовавших водителей Taxify вызвали на ковер. Что им грозит?

Сегодня контора Taxify вызвала двух водителей, чтобы поговорить с ними об их речах на форуме водителей Taxify. Оба и ранее критиковали в СМИ новую ценовую политику предприятия, и, по их словам, фирма пытается на них надавить, чтобы они молчали. По словам же представителя Taxify, причина вызова — пост, в котором призывали водителей без предупреждений отменять поездки, пишет Ärileht.

По словам водителя Олави, встреча состоялась сегодня утром и основной темой беседы были его посты в группах Facebook автоводителей Taxify. ”В целом же разговор прошел без единого предъявления конкретного факта”, — сказал Олави. Но, по его же словам, встреча кончилась серьезно: угрожали закрытием водительского аккаунта. ”Короче говоря, было классическое давление”.

Во второй половине дня на подобную беседу вызвали и водителя Агура Эсула, который также раньше вместе с Олави давал прессе комментарии относительно забастовки водителей Taxify. По его словам, причиной беседы было именно выражение им мнения. ”На беседе сообщили, что мы больше не представители водителей. Контора нас отозвала”, — сказал он.

Taxify комментирует, что они отреагировали на призыв вести себя с клиентами некорректно. Также фирма заверила, что они исправили систему ценообразования, приняв во внимание критику водителей, и таким образом зарплаты выросли на 30%.

”В нынешнем случае мы отреагировали на призыв в соцмедиа вести себя с клиентами некорректно. Например, без предупреждения обнулять заказ, если клиент не прибыл в течение 3 минут. Это напрямую вредит клиентам Taxify, косвенно — и другим водителям, желающим вежливо оказывать свои услуги”, — пояснила Мария Юриссон. ”В наших интересах не прекращать сотрудничества ни с одним из водителей, но в интересах клиентов и услуги мы должны следить, чтобы водители при езде на платформе придерживались бы установленных правил”.