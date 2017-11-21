Двойные стандарты: Латвия нашла различия в продуктах для рынков Западной и Восточной Европы

Латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) сравнила аналогичные продукты питания, которые распространяются в Латвии и других Европейских странах. Различия есть, но они небольшие, сообщил латвийскому порталу Delfi генеральный директор службы Марис Балодис.

Напомним, что продукты сравнивали в рамках программы "Двойные стандарты". В целом была изучена маркировка на 38 продуктах и трех кормах для животных.

В производстве отдельных продуктов использовано разное сырье — более дорогой и дешевый варианты. Но на основании лабораторных исследований этих продуктов эксперты пришли к выводу, что существенных различий в пищевой ценности и составе жиров не выявлено.

Также лаборанты не нашли различий между тем, что указано на упаковке, и тем, из чего состоят готовые продукты.

В таблице указаны продукты, на упаковке которых не указаны различия в составе, однако при лабораторном анализе разница была обнаружена.

Например, в креме купленных в Бельгии вафель Nutella Ferrero B ready в составе нет порошковой сыворотки, а в продукте, купленном в Латвии, она имеется. Такое же отличие есть в составе купленных в Латвии и Германии крекеров TUC со вкусом бекона, но содержание жирных кислот в обоих случаях одинаковое.

При сравнении купленного в Латвии и Германии шоколада Milka маркировка оказалась идентичной, но лабораторная проверка показала отличия в содержании орехов и шоколада, причем в обоих случаях пропорция не достигала указанных в маркировке 20%.

Сравнение суфле Grabower показало, что в Латвии в составе какао в глазури продукта указаны растительные жиры, например, пальмовое масло, а в Германии глазурь изготовлена из шоколада, в состав которого входят масло какао и масса какао.

По сравнению с исследованиями, проведенными в Чехии, Венгрии, Словакии, латвийские данные идентичны, указал Балодис. Согласно законодательству, если в продукте нет неразрешенных ингредиентов и все они отражены в маркировке, продукт можно продавать на рынке, поэтому перед Еврокомиссией стоит серьезная задача — выяснить, почему производители производят одни и те же продукты из разного сырья, добавил он.

Полученная ПВС информация будет передана исследовательскому центру Еврокомиссии.

О том, что в разных частях Европы людям продают продукты разного качества при одинаковых брендах и упаковке, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, добавив, что это неприемлемо.