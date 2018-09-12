12.09.2018, 07:30

Две "симки", "бюджетный" вариант и дикие цены. Все про новые Apple iPhone

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rus.DELFI.lv
EST 4
Две "симки", "бюджетный" вариант и дикие цены. Все про новые Apple iPhone
Foto: CHANCE CHAN, REUTERS

Счет до ежегодного запуска новинок главного технологического гиганта пошел на часы. Утечек с каждым годом становится всё больше, в этот раз Hi-Tech Mail.ru знает практически все подробности о новой линейке продуктов. Потому вместо публикации списка догадок просто подведит итог — на какие гаджеты мы начнём копить уже с 12 сентября.

Как будут называться?

Apple решила не отходить от традиции кардинального обновления линейки раз в два года, поэтому нас ждут смартфоны на базе прошлогоднего iPhone X — iPhone Xs, который станет почти полной копией оригинальной 5,8-дюймовой модели, и iPhone Xs Plus с увеличенным корпусом и экраном в 6,5 дюймов.

Опустим шутки насчет последующего выпуска iPhone M, L и XL в следующем году — новинки обещают достаточно существенный апгрейд "начинки".

Что нового в новых айфонах?

Главное ожидание поклонников связано с первым двойным слотом для SIM-карт. Правда, Bloomberg подчеркивает, что это обновление коснётся скорее всего самых крупных моделей, и лишь "в некоторых регионах".

Фанаты также ждут существенно улучшенной камеры, которая в скорости и светосиле ощутимо отстала от рынка, проигрывая уже даже не А-брендам. За счет чего будет сделан качественный рывок, правда, пока остается лишь догадываться — кто-то считает, что сам модуль двойной камеры будет существенно доработан, некоторые ожидают увидеть сразу три объектива, как это сделала ранее компания Huawei со своим флагманом.

В остальном устройства, как обычно, станут быстрее, умнее и энергоэффективнее с новым чипом А12, оперативной памятью в 4GB и улучшенным распознаванием лиц.

Каким будет "бюджетный" айфон?

Куда интересней, что Apple, по всей видимости, решила вернуть в строй "бюджетный" вариант iPhone, модель с индексом Xc, которая станет пропуском в мир безрамочных смартфонов компании и предметом шуток на тему "Икс-Эс как доллар или как русская эс?".

Устройство в форм-факторе оригинального iPhone X получит экран 6,1 дюйма, который в целях экономии будет жидкокристаллическим (LCD), алюминиевые рамки и устаревшую камеру от iPhone 8 Plus с одним объективом.

Сколько будут стоить iPhone Xc и Xs?

Тем не менее, с ценой в 600-700 долларов на старте и расширенной палитрой цветов корпуса (ожидается синий и оранжевый) аналитики прочат этой модели бешеный успех на рынке — самое дешевое устройство на iOS с безрамочным дисплеем составит существенную конкуренцию аппаратам на Android в среднем ценовом сегменте.

Модель Xs обойдется подороже. Издание Macekopf считает, что цена этого смартфона в Европе будет 909 евро. То есть в Эстонии это будет "от тысячи евро". Плюс стандартная доплата в 150-200 евро за модель с 256GB свободного места.

Обновленный iPad, который захотят все

Судя по утечкам, Apple уже в который раз собирается оживить рынок планшетов, представив новые iPad Pro с 10,5- и 12,9-дюймовыми дисплеями — которые вслед за линейкой iPhone избавятся как от широких рамок, так и от кнопки Home.

Подтянутся и остальные особенности смартфона — быстрый процессор А12, камера True Depth и распознавание лица с Face ID. Отмечается, что совсем безрамочного дизайна разработчикам достигнуть вряд ли удастся, но, судя по рендерам, обновление будет очень интересным.

Часы получат увеличенный дисплей, наушники — "договорятся" с Siri

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Фанаты умных часов также получат свою порцию радости: в новых Apple Watch Series 4 наконец-то ожидается увеличенный дисплей — на целых 15%, правда лишь за счет уменьшения рамок. Разрешение у наиболее крупной модели таким образом составит 384×480 (против 312×390 в предыдущей), под такое событие компания разработает принципиально новые экраны с большим количеством важной информации о времени, погоде и достижении спортивных целей.

По всей видимости будет улучшен безель для приема сигнала LTE, а также добавлен специальный канал для микрофона — предположительно для функций HeySiri.

Полностью беспроводные наушники AirPods во втором поколении вряд ли станут полностью устойчивы к воде, как ожидали фанаты, но обзаведутся поддержкой HeySiri — теперь вызвать голосового помощника станет еще проще.

Дополнительная "фича" — поддержка беспроводной зарядки от Apple AirPower, которая была показана ещё на прошлой презентации, но, по всей видимости, только теперь доберется до рынка. Ходят упорные слухи по поводу выхода версии наушников AirPods Pro уже с полной влагозащитой, улучшенной шумоизоляцией и "high-end" звуком, но эксперты сходятся во мнении, что дождёмся мы их только в 2019 году.

Самый бюджетный макбук подорожает

Про обновление линейки компьютеров известно пока немного. Более того, Apple может "разнести" презентацию основных новинок macOS с мобильными устройствами, представив первые в октябре на отдельном мероприятии.

Уже сейчас одно из главных ожиданий, по информации Digitimes, — преемник MacBook Air, 12-дюймовый ноутбук с похожим форм-фактором, Retina Display и базовой ценой входа в линейку macOS для пользователей.

А вот MacMini, который ранее считался самым бюджетным, наоборот подорожает в новой версии, которая станет более мощной и рассчитанной на творческий кластер профессий. Самое туманное обновление пока ожидает линейку iMac — про нее не известно практически ничего кроме того, что анонс будет.

Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать на что-то кардинальное, почти наверняка апгрейд коснется процессора и основных показателей производительности.

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