11.07.2018, 11:46

Два раза одни и те же туфли не чинят? У обуви дважды отходила подошва — магазин компенсировать отказался

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rus.delfi.ee
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Saapavabrik Samelin
Фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

В ноябре прошлого года клиент приобрел в магазине BALTI ÄRI обувь стоимостью 79,99 евро, а уже в декабре обратился к торговцу с претензией, поскольку одна подошва отошла.

Магазин обувь отремонтировал. В начале февраля подошва отошла у обеих пар, но магазин отказался удовлетворять требование клиента, сославшись на то, что это результат неправильной эксплуатации. Потребитель пожелал вернуть деньги за товар, но торговец не согласился. Клиент обратился в комиссию по решению потребительских споров. Фирма свое видение ситуации не представила.

Изучив детали, комиссия решила удовлетворить требование потребителя. В решении отмечается, что по закону продавец несет ответственность за несоответствие товара условиям договора (в части комплектации, качества, описания, упаковки и наименования), даже если это несоответствие выясняется позже (в течение двух лет с момента передачи).

В данном случае потребитель отказался от договора, поскольку продавец отказался удовлетворять его претензию, аргументируя это тем, что потребитель виноват сам. Комиссия нашла, что торговец не предоставил достоверных доказательств своим утверждениям.

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