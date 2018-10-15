Два хутора в Пярнумаа продолжали продавать кур и яйца после обнаружения сальмонеллеза

После обнаружения возбудителей сальмонеллеза Ветеринарно-пищевой департамент ввел ограничения на продажу продукции обеих хуторов, в каждом из которых насчитывается более 50 птиц.

Panga Talu продавал свои яйца на рынке пярнуской сети OTT. Пярнуский центр департамента своевременно отреагировал и предприниматель покинул рынок. Продавец утверждал, что продает яйца от незараженных кур, но по словам департамента, ограничения распространяются на всех птиц хутора, вне зависимости от того, в каком курятнике они находятся.

OÜ Nurmenuku Puhkekeskus также нарушил установленные департаментом ограничения, попытавшись продать клиенту живых птиц. Однако сделка не состоялась, и птиц вернули на территорию предприятия.

Ветеринарно-пищевой департамент собирается сделать предписания, чтобы прекратить нарушения. Если предприятие не выполняет предписание, то можно назначить предупреждение о штрафе. Также продавец может понести наказание в рамках производства о проступке.

В этом году в других птицефермах в Пярнумаа случаев сальмонеллеза зафиксировано не было. В прошлом году имел место один эпизод на маленьком хуторе, где все птицы были убиты.