15.10.2018, 19:50

Два хутора в Пярнумаа продолжали продавать кур и яйца после обнаружения сальмонеллеза

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rus.delfi.ee
EST
Oidremaa mõis
Foto: Sven Arbet

В августе возбудители сальмонеллеза были обнаружены у куриц на хуторе Панга в Пярнумаа, а в сентябре — у куриц OÜ Nurmenuku Puhkekeskus. Оба хутора, несмотря на запрет, пытались продолжить торговлю яйцами и мясом кур, пишет Maaleht.

После обнаружения возбудителей сальмонеллеза Ветеринарно-пищевой департамент ввел ограничения на продажу продукции обеих хуторов, в каждом из которых насчитывается более 50 птиц.

Panga Talu продавал свои яйца на рынке пярнуской сети OTT. Пярнуский центр департамента своевременно отреагировал и предприниматель покинул рынок. Продавец утверждал, что продает яйца от незараженных кур, но по словам департамента, ограничения распространяются на всех птиц хутора, вне зависимости от того, в каком курятнике они находятся.

OÜ Nurmenuku Puhkekeskus также нарушил установленные департаментом ограничения, попытавшись продать клиенту живых птиц. Однако сделка не состоялась, и птиц вернули на территорию предприятия.

Ветеринарно-пищевой департамент собирается сделать предписания, чтобы прекратить нарушения. Если предприятие не выполняет предписание, то можно назначить предупреждение о штрафе. Также продавец может понести наказание в рамках производства о проступке.

В этом году в других птицефермах в Пярнумаа случаев сальмонеллеза зафиксировано не было. В прошлом году имел место один эпизод на маленьком хуторе, где все птицы были убиты.

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