Два дня до "Черной пятницы": Топ-6 советов для охотников за скидками

Как известно, в западном мире традиционно начался сезон распродаж. "У них" он приурочен ко Дню Благодарения, а "у нас" — к началу "их" праздничного сезона.

Пятница на этой неделе — это "Черная пятница", день скидок и в обычных, и в интернет-магазинах. В следующий понедельник наступит Киберпонедельник, день скидок в интернет-магазинах. Как участвовать в этих аттракционах неслыханной щедрости так, чтобы потом не было мучительно больно?

1. Знайте свои цели

Конечно, и "у них", и "у нас" главными целями скидок являются электроника и бытовая техника (именно поэтому вы читаете об этом в TechLife). Практически все крупные оффлайн- и онлайн-продавцы скидывают цены на многие товары в этой категории. Так что на них и охотьтесь!

А вот от покупки новогодних товаров и зимней одежды лучше воздержаться. Во-первых, на них могут неплохо скинуть цены перед самым Рождеством и Новым Годом. Во-вторых, на них совершенно точно скинут цены на посленовогодних европейских распродажах.

2. Проверьте, действительно ли цена снижена

Многие покупатели иногда обоснованно, а иногда и не очень полагают, что все эти "суперскидки" — фикция. Мол, торговцы за пару дней до начала распродажи поднимают цены, а потом щедро "скидывают" ее до прежнего уровня. Мы знаем только одно — такое возможно (особенно в китайских интернет-магазинах), но очень часто скидки действительно настоящие, причем не только в западных интернет-магазинах, но и в латвийских.

Откуда появляется эта скидка, кто оплачивает праздник кошелька? Как правило — маркетинговые и рекламные отделы компаний-производителей. Ведь, покупая в дом телевизор бренда "X", вы начнете постоянно видеть этот бренд у себя перед глазами. Так, глядишь, и новую стиральную машину этого же бренда купите… но уже позже и за полную стоимость.

Но чаще всего скидки дают просто на откровенно залежалый товар, причем делают так торговцы в абсолютно всех странах мира, Латвия тут не оригинальна. Это печально для тех, кто хочет владеть по возможности новыми и хорошими вещами, а вот всем остальным должно быть все равно. Новый телевизор ведь хорош тем, что он новый, а его техническая продвинутость — дело десятое, верно?!

Но мы отвлеклись. Как проверить, настоящая ли скидка? Если вы давно хотели какую-то конкретную вещь, то вы отлично знаете и уровень цен на нее, так что тут проблемы возникнуть не должно. Если же вы цен не знаете, то на таких крупных сайтах как eBay и Amazon их историю можно посмотреть с помощью инструментов Camelcamelcamel, Slickdeals и Invisible Hand.

Если же мы говорим про латвийские оффлайновые магазины, то здесь все очень просто — ищите этот же товар на Amazon.de или Amazon.co.uk и сравнивайте стоимость. Практика показывает, что рижские цены примерно равны "амазонским" + стоимость доставки в нашу страну.

3. Учитывайте время выпуска (или "невыпуска") новых моделей

Если мы говорим про нашу любимую электронику, то не всегда скидки на нее в это время — лучшие. Например, большая часть производителей выпускает новые смартфоны весной, представляя на Mobile World Congress— есть шанс взять становящуюся тогда "старой" текущую модель с солидной скидкой.

Apple представляет iPhone в сентябре-октябре, поэтому и "старая" модель дешевеет тогда же. Впрочем, про Apple отдельный разговор — продавцы ее продукции вообще редко когда делают скидку, а если и делают, то часто скидывают символические 50 евро. Но для Apple это — отличная скидка, не ждите большего!

А вот телевизоры и игровые консоли дешевле всего именно сейчас. Особенно с большой скидкой дают морально устаревающие модели, которые уже снимаются с производства.

4. Опасайтесь раздутых цен и не верьте "Товарам часа"

Многие интернет-барахолки вроде eBay, а в последнее время и Amazon (там помимо самой компании выставлены товары других магазинов) часто сильно завышают цены на банальные товары. Причем "сильно" — это раз в 5-10. Вероятно, делается это в надежде, что придет богатый Буратино, который совсем не разбирается в ценах, и купит.

Поэтому при совершении покупки в онлайне всегда ищите аналоги в других местах. ВСЕГДА! Даже если сайт говорит вам, что на складе осталось всего две веб-камеры за 399 долларов и надо срочно брать, иначе заберут последнее! Не поддавайтесь, это распространенный трюк.

То же касается абсолютно любых "завлекалочек" вроде мигающих баннеров с рекламой "Товара часа" или "Быстрой сделки". Как правило, это вполне обычные товары с обычной скидкой. А если скидка и несколько больше, то разница минимальна.

5. Не верьте слепо рекламе и "следите за руками"

К сожалению, практически все торговцы во всех странах используют тактики вроде, "Скидки до 85%!" (5% — тоже "до 85%") или "Пока товар есть на складе" (на складе лежат ровно две штуки, а остальное надо везти под заказ… по другим ценам). Некоторые зарубежные интернет-магазины могут внезапно поднять стоимость доставки или обязать застраховать покупку. А в оффлайн-магазине кредиты внезапно перестают быть такими уж выгодными. Ну и так далее и тому подобное — уловок у торговцев много!

Поэтому, совершая в эти дни любые покупки — в онлайне или оффлайне — сохраняйте бдительность, читайте все надписи мелким шрифтом и контролируйте сумму покупки, что называется, до последнего клика мышью по кнопке "Купить".

6. Не покупайте только потому, что со скидкой

Последний и самый важный совет — никакой товар не надо покупать только потому, что сегодня он продается со скидкой. Особенно это касается электроники — ее бессмысленно и глупо покупать "про запас". Взяли флешку емкостью 64GB за X евро "с хорошей скидкой"? Через год ровно столько же уже стоит флешка емкостью 128GB, причем без всякой скидки.

Если новые автомобили сразу начинают терять в стоимости, выезжая за ворота автосалона, то электроника начинает терять в стоимости через 0,1 секунды после того, как ее сделали на далекой китайской фабрике. Такова уж ее электронная судьба.