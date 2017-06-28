Дуров предоставил Роскомнадзору данные для регистрации Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров объявил, что не возражает против включения мессенджера в реестр распространителей информации в России. Он добавил, что регистрационные данные для этого являются открытыми и продублировал их в посте ”ВКонтакте”, пишет "Медуза".

”Однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически „закон Яровой” — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram”, — написал Дуров.

Он пояснил, что исходит из заявления главы Роскомнадзора Александра Жарова, который ранее сказал, что от мессенджера требуются только данные для регистрации, а никаких других обязательств нет.

”В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно — продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама”, — продолжил Дуров.

Он также отметил, что если теперь Telegram заблокируют в России, то не потому, что мессенджер отказался регистрироваться.

По российскому закону ”Об информации” у зарегистрированного распространителя информации появляются обязанности: хранить логи сообщений в течение полугода, предоставлять спецслужбам ключи для расшифровки переписки, а с 2018 года — полгода хранить всю переписку.

Ранее Дуров говорил, что именно эти требования являются препятствием для регистрации Telegram в России. При этом Роскомнадзор официально не заострял внимание на обязательствах мессенджера, но о том, что Telegram должен сотрудничать с властями, говорили по российским федеральным телеканалам.