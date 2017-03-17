Дума освобождает от налогов бизнесменов из "черного списка"

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий находящимся под международными санкциями бизнесменам не платить налоги в России. Ради кого вводятся изменения, пока неясно.

Бизнесменам с активами за рубежом, попавшим под персональные санкции зарубежных стран, сейчас приходится много времени проводить в России — во многие государства им закрыт въезд. Согласно Налоговому кодексу, все, кто проводят в России больше 183 дней в году, должны платить налоги в российский бюджет. Но и Запад не снимает налогового бремени с их предприятий. Таким образом, законы вынуждают платить налоги дважды.

Если закон примут, физлица под санкциями смогут написать заявление в налоговую и больше не отчитываться в России о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и продолжать платить налоги за рубежом.

Согласно законопроекту, можно перестать быть налоговым резидентом России задним числом, с 1 января 2014 года.

Перечень стран, наложенные санкции которых позволяют воспользоваться законом, правительству еще предстоит составить.

"В европейском законодательстве резидентство определяется по принципу домицилия. Подпав под санкции, они не могут жить там, они живут здесь. И по нашему законодательству они наши резиденты. В случае домицилия, то есть если у них есть компании, их может признавать резидентом та страна, где находится предприятие, фирма или компания", — пояснил автор поправки к Налоговому кодексу, глава парламентского комитета по бюджету и налогам единоросс Андрей Макаров.

Он также отметил, что в Европе налог на доходы физических лиц существенно больше, чем в России — он составляет около 30%, тогда как в России ставка 13%. Таким образом, воспользовавшиеся поправкой бизнесмены не окажутся в более выгодном положении, заключил депутат.

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", называют поправку странной. Налоговые резиденты многих стран, таких как Британия и Кипр, и без нового закона могли бы получить освобождение от налогов в России, подчеркивают они: для этого существуют международные соглашения об избежании двойного налогообложения.

Поправкой может воспользоваться очень узкий круг лиц: под санкциями Евросоюза, США, Канады, Австралии находятся немногим больше двухсот человек, но большинство из них — госслужащие, которые не могут иметь бизнес за границей.

"Ведомости" обратили внимание, что в санкционных списках находятся всего несколько крупных российских предпринимателей: Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Игорь Сечин.

15 марта Ротенберг заявил Интерфаксу, что в случае принятия закона не будет менять налоговое резидентство: "Я налоговый резидент РФ и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь", — сказал он.