DPD расширяет свою сеть почтовых автоматов: ноябре добавилось 12

Занимающаяся доставкой посылок фирма DPD в ноябре добавила в свою сеть 12 новых почтовых автоматов: 4 совершенно новых, а также 8 автоматов Collect.Net — на основании заключенного с DPD договора сотрудничества.

”Можно сказать, что в этом месяце сеть почтовых автоматов DPD увеличится на целых 60%, — отметила директор по электронной торговле DPD Маргот Пости. — Теперь клиенты DPD смогут пользоваться 32 автоматами по всей Эстонии. Также к их услугам 95 магазинов сети Pickup, куда можно заказать доставку своей посылки и где потом ее можно получить”.

Пости добавила, что расширение сети должно помочь справиться с ”пробками”, обычно возникающими в почтовых автоматах в рождественский период. ”Вот уже несколько лет с приближением праздников складывается ситуация, когда провайдеры услуг доставки посылок просят людей как можно быстрее забирать свои посылки из автоматов, чтобы на их место можно было поместить новые. Надеемся, что справиться с этими ”пробками” помогут наши новые автоматы, — сказала Маргот Пости. — Конечно, в новом году мы планируем еще интенсивнее расширять свою сеть, причем по всей Прибалтике”.

Первые новые автоматы DPD уже установлены возле Дома торговли в Хаапсалу и в Таллинне около магазина Tondi Selver. На этой неделе автоматы будут размещены в Тарту возле Ringtee Selver и Merimetsa Selver. Активно продвигается подключение к сети DPD посылочных роботов Collect.Net Cleveron, причем в результате окажется возможным перенести некоторые существующие автоматы DPD. Еще в этом месяце в удобные для потребителей места будут перенесены автоматы в Раквере, Сикупилли и Вильянди, поскольку в этих пунктах в качестве автоматов DPD будут действовать посылочные роботы Collect.Net.

После добавления новых автоматов в Эстонии теперь суммарно 127 пунктов DPD, в Латвии 139, а в Литве 91.

Адреса всех пунктов Pickup и почтовых автоматов DPD доступны на сайте: www.dpd.ee

Концерн DPD — второй крупнейший провайдер услуг доставки посылок в Европе. 60 000 сотрудников и почти 30 000 местных пунктов Pickup позволяют DPD ежедневно доставлять около 4 миллионов посылок в 23 странах. DPD Eesti — лидер рынка внутригосударственных и международных курьерских услуг, обслуживающий в Эстонии частных и бизнес-клиентов при помощи 200 курьеров и более чем 180 автомобилей, а также дополнительно предоставляющий работу 127 специалистам. В Эстонии у DPD есть около 130 пунктов Pickup, 24 из которых — автоматы, 8 — посылочные роботы, а остальные — магазины, где можно получить свою посылку.