DPD построит в бизнес-парке в Йыхви новый терминал, появятся новые рабочие места

DPD Eesti AS и Ülenurme Investeeringud OÜ заключили долгосрочный договор аренды, на основании которого для DPD в бизнес-парке в Йыхви будет возведено здание терминала площадью около 1000 м2. Размер инвестиции превышает один миллион евро. Здание будет готово в августе этого года.

Исполнительный директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла пояснил, что компания DPD Eesti приобрела подразделение в виде терминала в Йыхви уже очень давно, но постоянно растущие объемы грузов и географическое расположение Йыхви в качестве узлового пункта распределительной логистики делают разумным инвестицию в строительство современного хорошо оснащенного терминала. ”Расположение нашего терминала в Йыхви несколько раз менялось, поскольку мы постоянно расширяем бизнес и нам требовалась все большая площадь. В настоящее время мы расположены в Йыхви вблизи жилых домов, но нам это не подходит — мы не хотим, чтобы наша деятельность тревожила живущих рядом людей, что, к сожалению, может случиться, если принять во внимание необходимость загрузки автомобилей в ночные часы”, — сказал Рохтла.

”Новое здание терминала полностью соответствует потребностям DPD, эффективно и позволит успешно работать с объемами грузов, которые в будущем мы будем доставлять клиентам к дверям и при помощи сети Pickup. В здании будут работать нынешние водители и сотрудники региона Ида-Вирумаа — они получат еще более современные условия труда. Поначалу новых рабочих мест не добавится, но большие помещения, несомненно, способствуют расширению и созданию в будущем новых рабочих мест”, — добавил исполнительный директор DPD.

Строительство нового терминала начнется весной, закончено здание будет в августе этого года.

Компания DPD приняла решение в пользу бизнес-парка в Йыхви, поскольку штаб-квартира DPD Eesti находится в технопарке в Юри, а тартуское представительство — в технопарке Юленурме. ”Мы годами наблюдали положительные качества технопарков и то, что, разумно разделяя жилую и деловую среду, мы создаем оптимальные условия для всех. Таким образом применение аналогичного подхода в Йыхви было совершенно логичным, — пояснил Райнер Рохтла. — Я надеюсь, что строительство терминала поспособствует развитию бизнес-парка в Йыхви, а нашему примеру последуют и другие предприятия Эстонии — создавая в городе рабочие места и внося вклад в развитие региона”.