DPD открыла 18 новых автоматов по всей Эстонии и скоро установит еще более 30

Исполнительный директор DPD Eesti Райнер Рохтла отметил, что реакция потребителей до сих пор была очень позитивной, особенно именно в маленьких населенных пунктах. ”Например, раньше на острове Муху не было ни одного посылочного автомата, и его там очень ждали не только местные, ведь для проводящих там свое лето людей посылочный автомат является удобным способом отправки и заказа посылок, — пояснил Рохтла, — К концу года мы установим в общей сложности более 50 новых посылочных автоматов, и у людей еще есть возможность высказаться, где именно они могли бы располагаться. Мы исходим из того, где самая большая потребность и какой была обратная связь клиентов. Сообщите нам о своих пожеланиях, и при наличии достаточно высокого интереса мы постараемся установить посылочные аппараты именно там, где вы их ждете”.

В этом году DPD установит в странах Балтии в общей сложности как минимум 120 новых посылочных автоматов: 50 в Эстонии, 20 в Латвии и 50 в Литве. В течение следующих двух лет DPD инвестирует в сеть посылочных автоматов в странах Балтии порядка 5 миллионов евро и установит в трех странах около 250 новых посылочных автоматов.

Производителем новых посылочных автоматов является давнишний австрийский партнер по сотрудничеству с DPD, который изготовил и нынешние посылочные автоматы DPD. ”Каждое новое изделие нуждается в определенной подгонке, чтобы лучше соответствовать ожиданиям потребителя, поэтому для более эффективного использования посылочных автоматов были сделаны некоторые дополнительные обновления”, — отметил Рохтла.

”Например, мы ввели изменения по части количества шкафчиков разных размеров, которые обеспечивают лучшую вместительность посылочных автоматов в пиковый сезон”. Кроме этого, у новых посылочных автоматов на главной консоли есть полка, на которую для удобства можно положить свои посылки на время их оформления, а также можно по-прежнему пользоваться NFC-картой. ”Поскольку в том, что касается удобства пользователя, важна каждая деталь, то мы, например, изменили угол наклона платежного терминала, чтобы клиенту было легче вводить свой PIN-код”, — добавил Рохтла.

В соответствии с исследованиями, по сравнению с другими услугами жители Эстонии больше всего пользуются именно посылочными автоматами (80% опрошенных), жители Латвии пока еще предпочитают заказывать посылки на домашний адрес, посылочные автоматы на втором месте (41% опрошенных), а в Литве свои посылки в посылочный автомат заказывает около трети покупателей в интернете.

Помимо собственных автоматов DPD, посылки DPD можно по-прежнему заказывать в посылочные роботы Cleveron, а также в посылочные магазины, присоединившиеся к сети DPD Pickup.