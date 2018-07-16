16.07.2018, 12:21

DPD открыла 18 новых автоматов по всей Эстонии и скоро установит еще более 30


rus.delfi.ee
EST
Pakiautomaadid
Foto: Priit Simson

В июне и июле транспортно-логистическое предприятие DPD установило по всей Эстонии 18 новых посылочных автоматов, которые на данный момент уже работают. В ближайшие месяцы установка новых посылочных автоматов продолжится, и к осени к сети DPD Pickup добавится свыше 50 посылочных автоматов, сообщает пресс-служба фирмы.

При выборе мест расположения новых посылочных автоматов в первую очередь учитывались потребности, пожелания пользователей и принцип, чтобы вся Эстония была одинаково хорошо покрыта сетью автоматов. Поэтому при установке новых посылочных автоматов предприятие DPD в первую очередь сфокусируется на небольших населенных пунктах. Новые автоматы были установлены, например, на Муху, в Ахтме, Рапла, Кунда, Тюри, Кохтла-Ярве и Козе.

Следующие дополнительные автоматы, помимо Тарту и Таллинна, также будут установлены, например, в Лихула, Пайде, Валга, Сауэ, Йыхви, Тапа и Эльва.

Исполнительный директор DPD Eesti Райнер Рохтла отметил, что реакция потребителей до сих пор была очень позитивной, особенно именно в маленьких населенных пунктах. ”Например, раньше на острове Муху не было ни одного посылочного автомата, и его там очень ждали не только местные, ведь для проводящих там свое лето людей посылочный автомат является удобным способом отправки и заказа посылок, — пояснил Рохтла, — К концу года мы установим в общей сложности более 50 новых посылочных автоматов, и у людей еще есть возможность высказаться, где именно они могли бы располагаться. Мы исходим из того, где самая большая потребность и какой была обратная связь клиентов. Сообщите нам о своих пожеланиях, и при наличии достаточно высокого интереса мы постараемся установить посылочные аппараты именно там, где вы их ждете”.

В этом году DPD установит в странах Балтии в общей сложности как минимум 120 новых посылочных автоматов: 50 в Эстонии, 20 в Латвии и 50 в Литве. В течение следующих двух лет DPD инвестирует в сеть посылочных автоматов в странах Балтии порядка 5 миллионов евро и установит в трех странах около 250 новых посылочных автоматов.

Производителем новых посылочных автоматов является давнишний австрийский партнер по сотрудничеству с DPD, который изготовил и нынешние посылочные автоматы DPD. ”Каждое новое изделие нуждается в определенной подгонке, чтобы лучше соответствовать ожиданиям потребителя, поэтому для более эффективного использования посылочных автоматов были сделаны некоторые дополнительные обновления”, — отметил Рохтла.

ТОП

”Например, мы ввели изменения по части количества шкафчиков разных размеров, которые обеспечивают лучшую вместительность посылочных автоматов в пиковый сезон”. Кроме этого, у новых посылочных автоматов на главной консоли есть полка, на которую для удобства можно положить свои посылки на время их оформления, а также можно по-прежнему пользоваться NFC-картой. ”Поскольку в том, что касается удобства пользователя, важна каждая деталь, то мы, например, изменили угол наклона платежного терминала, чтобы клиенту было легче вводить свой PIN-код”, — добавил Рохтла.

В соответствии с исследованиями, по сравнению с другими услугами жители Эстонии больше всего пользуются именно посылочными автоматами (80% опрошенных), жители Латвии пока еще предпочитают заказывать посылки на домашний адрес, посылочные автоматы на втором месте (41% опрошенных), а в Литве свои посылки в посылочный автомат заказывает около трети покупателей в интернете.

Помимо собственных автоматов DPD, посылки DPD можно по-прежнему заказывать в посылочные роботы Cleveron, а также в посылочные магазины, присоединившиеся к сети DPD Pickup.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован

16.07.2018
По данным Delfi, вчера в одном из отелей Одессы обнаружили тела двух молодых эстоноземельцев, которые отдыхали на курорте. Вместе с погибшими на курорте отдыхал и третий молодой человек, который был госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Подробнее



ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Трамп и Путин встречаются в Хельсинки. Чего ждать мировому сообществу?

16.07.2018
Сегодня в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Весь мир ждет этого момента, затаив дыхание. Delfi будет в режиме реального времени следить за тем, как развиваются события. Оставайтесь с нами!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-15% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
160,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €

ВИДЕО: Допрос в полиции выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу членов Pussy Riot

16.07.2018
Финал чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии был прерван из-за участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле в полицейской форме в рамках акции в поддержку политических заключенных.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Поторопитесь! Началась продажа билетов на игры КХЛ в Таллинне

16.07.2018
В понедельник, 16 июля, началась открытая продажа билетов на матчи Континентальной хоккейной лиги. В Таллинне две домашние игры проведет хельсинкский хоккейный клуб "Jokerit". Его соперниками станут московский "Спартак" и череповецкий "Северсталь".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как вызвать симпатию у самых угрюмых людей

16.07.2018
Можно было бы, конечно, просто избегать их и общаться с кем-то более приветливым. Увы, обстоятельства часто оказываются выше наших желаний: коллеги, руководители, родители возлюбленного — от них никуда не скрыться, а взаимодействовать приходится. Рассказываем, как.
Подробнее