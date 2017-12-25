25.12.2017, 13:20

DPD: На курьерскую доставку продуктов можно рассчитывать и во время праздников


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Логистическая фирма DPD делится радостной новостью. Если в рождественской суете вам не до походов по магазинам или вы забыли купить что-то необходимое — курьеры DPD доставят заказанные в магазинах Prisma и Maxima продукты даже во время праздников, значится в пресс-релизе.

Доставляющие продукты курьеры взяли выходной 24 декабря, а также планируют отдохнуть 1 января, но в остальные дни будут работать в обычном ритме. В Таллинне и его окрестностях курьеры DPD доставляют заказанные в ePrisma и e-Maxima продуты питания и товары первой необходимости прямо к дверям клиентов.

”Именно во время праздников заказ продуктов на дом — особенно удобная услуга, поскольку многие магазины закрыты или работают по сокращенному графику. Также ваше праздничное настроение не будет разрушено отсутствием того или иного продукта, — пояснил исполнительный директор DPD Райнер Рохтла. — Если разместить заказ в онлайн-магазине в начале дня, курьер привезет его вам домой уже в тот же день, а, чтобы вам было проще спланировать время, курьер заранее даст знать, когда именно его стоит ждать”.

По словам Рохтла, услуга доставки продуктов домой принята клиентами очень хорошо и согласно всем прогнозам в будущем все больше людей станут заказывать домой продукты питания и товары первой необходимости.

Все входящие в сеть DPD Pickup посылочные автоматы и роботы во время праздников открыты, хотя обслуживающие их курьеры отдыхают с 24 по 26 декабря, а также 1 января.

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