DPD инвестирует в расширение сети почтовых автоматов около 5 миллионов евро

С учетом продолжающегося роста популярности онлайн-торговли, в течение следующих двух лет логистическая фирма DPD установит в Прибалтике более 250 новых почтовых автоматов, инвестировав в расширение около 5 миллионов евро, сообщает DPD.

Уже в следующем году DPD установит в Прибалтике не менее 120 новых почтовых автоматов — 50 в Эстонии, 20 в Латвии и 50 в Литве. Данный план инвестиций будет выполнен в 2019 году. Всего за следующие два года DPD инвестирует в сеть почтовых автоматов в Прибалтике порядка 5 миллионов евро.

”Результаты наших последних исследований показывают, что наряду с курьерской доставкой для частных лиц люди отдают все большее предпочтение почтовым автоматам. Именно поэтому мы планируем значительно увеличить инвестиции в развитие сети почтовых автоматов”, — пояснил исполнительный директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла. ”Большое количество и популярность почтовых автоматов отличают Эстонию и другие прибалтийские страны от прочих стран Европы, причем именно в Эстонии такая специфика заметнее всего”, — добавил Рохтла.

Исследование, проведенное летом этого года компанией Kantar TNS по заказу DPD, продемонстрировало, что жители Эстонии используют именно почтовые автоматы чаще прочих аналогичных услуг (80% респондентов), жители Латвии предпочитают заказывать посылки домой и лишь затем в почтовые автоматы (41% респондентов), а из литовцев примерно треть делающих покупки онлайн заказывают посылки в автоматы.

В настоящее время компания DPD располагает 127 пунктами получения посылок в Эстонии, 139 в Латвии и 91 в Литве.

Заказанное DPD исследование привычек людей, делающих покупки в Интернете, было проведено Kantar TNS летом 2017 года в 22 европейских странах. В Эстонии в исследовании приняли участие 805 человек.