04.05.2018, 09:45

DPD инвестирует 700 000 евро в ручные сканеры для курьеров


rus.delfi.ee
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DPD инвестирует 700 000 евро в ручные сканеры для курьеров
Foto: DPD

С целью повышения эффективности и обеспечения удобства пользования транспортное и логистическое предприятие DPD инвестирует в странах Балтии около 700 000 евро в современные ручные сканеры для своих курьеров.

Сканерами пользуются все курьеры, чтобы быстро распознать данные посылки, связаться с клиентом, в реальном времени получить информацию о заказах, потребностях клиентов и т.п. Новые сканеры отличаются меньшим размером, они легче, современнее, обладают заметно более быстрым программным обеспечением и проще в использовании как для курьеров, так и для клиентов. ”Это более современное и профессиональное оборудование для курьеров. Новый сканер создает множество дополнительных возможностей для лучшего обслуживания клиентов, делая получение посылок еще удобнее, — отметил исполнительный директор DPD Eesti AS Райнер Рохтла. — Курьер может работать со сканером эффективнее, но и для клиента подписывать форму получения посылки станет удобнее, поскольку новое устройство более эргономично, а его сенсорный экран точнее и чувствительнее”.

Рохтла пояснил, что сканер столь же важен для курьера, как и автомобиль — это его главный рабочий инструмент: ”Это можно сравнить с современным смартфоном, обладающим рядом программ и функций, без которых пользователю придется очень тяжело. Старые сканеры в свое время были самыми лучшими в своем классе, но технология развивается стремительно и для того, чтобы поспевать за новинками необходимо не только обновлять программы, но и заменять сами устройства. Обновление можно сравнить с переходом от кнопочных телефонов к смартфонам, которое выводит все важное на первый план и позволяет создавать современные решения, которые со временем становятся частью повседневной жизни”.

Первые курьеры DPD Eesti уже получили новые сканеры, а в течение года будут замены все используемые сейчас 150 устройств. В следующем году также начнется обновление сканеров автопарка. Всего в странах Балтии компания DPD инвестирует в новое программное обеспечение и оборудование около 700 000 евро. Предприятие также занимается разработкой новой современной среды оформления заказов для своих бизнес-клиентов, аналогом которой частные клиенты уже могут пользоваться, и которая была ими очень тепло принята.

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Также в течение двух следующих лет DPD инвестирует 5 миллионов евро в новые почтовые автоматы в странах Балтии и еще в этом году установит в Эстонии 50 новых почтовых автоматов. Уже летом в Йыхви будет готов совершенно новый терминал DPD, который улучшит работу всей распределительной сети этого региона.

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