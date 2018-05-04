DPD инвестирует 700 000 евро в ручные сканеры для курьеров

Рохтла пояснил, что сканер столь же важен для курьера, как и автомобиль — это его главный рабочий инструмент: ”Это можно сравнить с современным смартфоном, обладающим рядом программ и функций, без которых пользователю придется очень тяжело. Старые сканеры в свое время были самыми лучшими в своем классе, но технология развивается стремительно и для того, чтобы поспевать за новинками необходимо не только обновлять программы, но и заменять сами устройства. Обновление можно сравнить с переходом от кнопочных телефонов к смартфонам, которое выводит все важное на первый план и позволяет создавать современные решения, которые со временем становятся частью повседневной жизни”.

Первые курьеры DPD Eesti уже получили новые сканеры, а в течение года будут замены все используемые сейчас 150 устройств. В следующем году также начнется обновление сканеров автопарка. Всего в странах Балтии компания DPD инвестирует в новое программное обеспечение и оборудование около 700 000 евро. Предприятие также занимается разработкой новой современной среды оформления заказов для своих бизнес-клиентов, аналогом которой частные клиенты уже могут пользоваться, и которая была ими очень тепло принята.

Также в течение двух следующих лет DPD инвестирует 5 миллионов евро в новые почтовые автоматы в странах Балтии и еще в этом году установит в Эстонии 50 новых почтовых автоматов. Уже летом в Йыхви будет готов совершенно новый терминал DPD, который улучшит работу всей распределительной сети этого региона.