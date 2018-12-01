01.12.2018, 12:40

Дождались! Elron начинает переход на новую систему продажи билетов

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rus.delfi.ee
EST 5
Rongisõit Pärnu, Tootsi
Foto: Taavi Sepp

С 3 декабря Elron начинает переход на новую систему продажи билетов. Новая система включает как свободную продажу билетов и терминалы с продавцами-консультантами, так и новые автоматы для продажи билетов в поездах. Переход на новую систему будет проходить в течение месяца и поэтапно: сначала будет задействована новая онлайн-система, затем терминалы с работниками по обслуживанию клиентов, и, наконец, в поездах будут установлены автоматы для продажи билетов.

”Новая система разнообразит и упростит возможности покупки билетов на поезд. Технологическая мощность системы позволит нам в будущем предлагать большее разнообразный ассортимент билетов, исходя из потребностей разных пассажиров — например, абонементы на десять поездок или возможность приобретения в интернете билетов, не привязанных к конкретному времени или или отправлению, на которых указана только дата и маршрут. Новая онлайн-система позволит предоставлять пассажирам больше информации и пояснений, что особенно необходимо из-за изменений в связи с ремонтными работами. Информация будет предоставляться на нескольких языках. Кроме того, упростится процесс планирования комбинированных поездок — функция поиска позволит находить также поездки с пересадками, которые будут четко отмечены в расписании.

В отличие от нынешней, новая система будет работать в реальном времени, что означает, например, то, что если сейчас деньги, добавленные на проездную карточку непосредственно перед посадкой на поезд, сразу не отображаются на карте Elron и в терминале, то благодаря новой системе консультант-продавец сразу увидеть эти данные”, — пояснил руководитель Elron по продажам и развитию Ронни Конго.

Он добавил, что преимущество онлайн-системы продажи билетов также в том, что предварительную продажу билетов можно заканчивать позже — с 5 декабря можно будет приобретать билеты в предварительной продаже не позднее, чем за 30 минут до отправления поезда с начальной станции, а в будущем — еще позже.

В длительной перспективе новая система обеспечит и долгожданную возможность покупать билеты в электропоездах с помощью банковской карты, предположительно эта возможность будет создана в первой половине 2019 года, когда вся система будет полностью передана в эксплуатацию, и автоматы для продажи билетов будут принимать также карты бесконтактной оплаты.

”Чтобы модернизация системы продажи билетов проходила максимально гладко, мы будем переходить на новую систему поэтапно, стараясь минимизировать возможные сбои”, — сказал Конго.

”С 3 декабря появится возможность приобрести билет на поезд в новой онлайн-системе. Новая онлайн-система продажи билетов будет с визуальной и технической точки зрения отличаться от нынешней, но все же останется достаточно знакомой. Сильнее всего претерпит изменения процесс покупки периодических билетов, который, по сравнению с прежним, станет гораздо более удобным и логичным. Для покупки билетов в интернете нужно будет по-прежнему открыть сайт Elron www.elron.ee и ввести в поиске маршрут и дату. При покупке билетов на отправления до 5 декабря, покупка совершается в нынешней системе, если же билет приобретается на отправления начиная с 5 декабря, то покупатель будет перенаправлен на новый сайт. Добавление денег на проездную карточку до 4 декабря осуществляется в нынешней системе”, — сообщил Конго.

Новые терминалы с продавцами-консультантами начнут работу с 5 декабря. В связи с внедрением системы 5 декабря начиная с полуночи и до 10 утра в интернете будет невозможно добавить деньги на проездную карточку Elron.

”Если пассажиры пожелают добавить деньги на проездную карточку именно утром 5 декабря, это можно будет сделать в поезде у продавца-консультанта”, — подчеркнул Конго, добавив, что автоматы по продаже билетов Elron надеется установить в течение декабря.

ТОП

В порядке тендера для разработки системы продажи билетов была выбрана фирма AS Ridango, которая занимается разработкой платежных решений и систем продажи билетов для общественного транспорта, а также информационных систем, работающих в реальном времени. Созданные этой фирмой электронные системы продажи билетов используются как в Таллинне и Тарту, так и в некоторых скандинавских странах.

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