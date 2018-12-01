Дождались! Elron начинает переход на новую систему продажи билетов

”Новая система разнообразит и упростит возможности покупки билетов на поезд. Технологическая мощность системы позволит нам в будущем предлагать большее разнообразный ассортимент билетов, исходя из потребностей разных пассажиров — например, абонементы на десять поездок или возможность приобретения в интернете билетов, не привязанных к конкретному времени или или отправлению, на которых указана только дата и маршрут. Новая онлайн-система позволит предоставлять пассажирам больше информации и пояснений, что особенно необходимо из-за изменений в связи с ремонтными работами. Информация будет предоставляться на нескольких языках. Кроме того, упростится процесс планирования комбинированных поездок — функция поиска позволит находить также поездки с пересадками, которые будут четко отмечены в расписании.

В отличие от нынешней, новая система будет работать в реальном времени, что означает, например, то, что если сейчас деньги, добавленные на проездную карточку непосредственно перед посадкой на поезд, сразу не отображаются на карте Elron и в терминале, то благодаря новой системе консультант-продавец сразу увидеть эти данные”, — пояснил руководитель Elron по продажам и развитию Ронни Конго.

Он добавил, что преимущество онлайн-системы продажи билетов также в том, что предварительную продажу билетов можно заканчивать позже — с 5 декабря можно будет приобретать билеты в предварительной продаже не позднее, чем за 30 минут до отправления поезда с начальной станции, а в будущем — еще позже.