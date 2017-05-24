Доверяют, но проверяют. Как магазины борются с особо хитрыми клиентами в кассах самообслуживания

В магазине есть десять сортов яблок. Что ”попроще” стоят по 40 центов за килограмм. Румяные, вощеные, каждое в отдельной ячейке — по 4 евро килограмм. Допустим, вы не самый честный клиент: берете яблоки подороже, а пробиваете — подешевле. Мы выяснили, как с такой "находчивостью" борются эстонские торговые сети.

Rimi: клиенты честны

"Мы, конечно, предполагаем, что клиенты честные, и, по большей части, это так и есть”, — комментирует ситуацию пресс-секретарь Rimi Eesti Food AS Катрин Батс. Однако, по ее словам, распознать злонамеренную деятельность клиента задним числом возможно. Возле каждой обычной кассы и кассы самообслуживания есть камера, которая помогает отследить процесс покупки.

”По мере необходимости мы используем записанный на камеру материал. И все же мы рады признать, что такая необходимость возникает нечасто”, — добавила Батс.

Prisma доверяет



Руководитель по безопасности Prisma Peremarket Екатерина Алёхина подчеркивает: "Prisma доверяет своим клиентам, и все покупатели всегда могли и могут самостоятельно взвешивать свои товары”.

Причин для этого — три. Во-первых, по словам Алёхиной, в Prisma — очень широкий выбор овощей и фруктов. Их более опытные продавцы знают ассортимент хорошо, а новичкам может быть трудно различить все сорта яблок. И в этом случае на кассе может произойти ошибка и в ущерб клиенту. Чтобы этого избежать, покупатели сами взвешивают товары. Во-вторых, взвешивая самостоятельно, клиент сразу может видеть стоимость товара. В-третьих, заранее взвесив фрукты-овощи в соответствующем отделе, процесс покупки на кассе пойдет быстрее.

”Если клиент намеренно наклеит на товар неправильную наклейку и попадется на кассе, то это — воровство. И такая возможность всегда существует, так как наши опытные сотрудники очень хорошо знают товар; к тому же существуют охранные системы кассы, помогающие выявить и зафиксировать подобные случаи”, — объяснила Алёхина.

COOP: эстоноземельцы — честные

"У нас для этого есть случайные проверки и некоторые другие охранные решения, о которых по понятным причинам не можем рассказать в подробностях. Но мы рады, однако, что по большей части жители Эстонии — честные люди”, — ответила на вопросы Delfi пресс-секретарь COOP Кайза Пярна (COOP представлена магазинами Maksimarket, Konsum, A ja O и E-Ehituskeskus — прим.ред.).

В Selver — случайные проверки

”В каждой зоне касс SelverEkspress есть обслуживающий персонал, чья задача — осуществлять контроль покупок методом случайной выборки. При этом проверяют, все ли товары с правильными ценниками, и все ли просканированы”, — поведал об их методах пресс-секретарь Selver Карл-Вильям Вазерик.

Maxima ведет ”определенный контроль”

По словам пресс-секретаря Maxima Кати Любобратец, ежедневно их магазины посещает в среднем 170 000 человек. Среди них те, кто ищут возможность совершить покупку, не оплатив ее по установленной цене, являются редким исключением.

”Для того, чтобы все посетители корректно оплачивали свои покупки, мы ведем определенный контроль. — заверила она. — В случае касс самообслуживания его основную часть проводит работающий в их непосредственной близости консультант. Он же помогает клиентам найти в кассовой программе стоимость покупаемого товара”.