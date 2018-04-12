Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

Foto: Karin Kaljuläte

Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.