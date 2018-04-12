12.04.2018, 07:00

Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

 (55)
rus.delfi.ee
EST 123
MAASIKAD
Foto: Karin Kaljuläte

Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.

Смотрите список:

1. Клубника
2. Шпинат
3. Нектарины
4. Яблоки
5. Виноград
6. Персики
7. Вишня
8. Груши
9. Помидоры
10. Сельдерей
11. Картофель
12. Паприка
13. Помидоры черри
14. Горох (местный)
15. Салат
16. Черника
17. Перец чили
18. Сливы
19. Листовая капуста
20. Огурцы
21. Зеленые бобы
22. Мандарины
23. Малина
24. Грейпфрут
25. Посудная тыква
26. Морковь
27. Апельсины
28. Кабачок
29. Зеленый горох (местный)
30. Бананы
31. Батат
32. Арбузы
33. Грибы
34. Брокколи
35. Цветная капуста
36. Дыня (Cantaloupe)
37. Киви
38. Желтая дыня
39. Баклажаны
40. Манго
41. Спаржа
42. Папайя
43. Замороженный зеленый горошек
44. Лук
45. Капуста
46. Ананасы
47. Сладкая кукуруза
48. Авокадо

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