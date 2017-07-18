Дошли до Госсуда: работодатель требует со съехавшего в кювет водителя солидную компенсацию

Водитель грузовика, который во время использования мобильного телефона съехал в кювет, не согласился возмещать работодателю ущерб, пишет Eesti Päevaleht.

Чуть более двух лет назад Михкель (имя изменено — прим.ред.) подал в комиссию по трудовым спорам Трудовой инспекции заявление на своего работодателя, AS Tallinna Toiduveod. Мужчина проработал в фирме водителем-экспедитором всего два месяца, когда совершил аварию вследствие того, что во время езды смотрел в телефоне маршрут.

Работодатель утверждал, что в результате ДТП был поврежден товар и само транспортное средство, чем нанесен ущерб на общую сумму 14 840 евро. Работодатель был согласен снизить сумму, но потребовал от Михкеля как от несущего материальную ответственность лица возмещения в размере 8867 евро.

Мужчина попросил у комиссии признать ничтожным выдвинутое работодателем требование о возмещении ущерба или заключенную в начале рабочих отношений договоренность о материальной ответственности, либо снизить сумму требования. Кроме того, Михкель хотел получить от фирмы недополученную оплату труда. Комиссия вынесла решение в пользу мужчины и постановила, что тот должен возместить фирме всего 64 евро. Работодатель в свою очередь не согласился с решением и обратился в Харьюский уездный суд.

По мнению Михкеля, он не должен ничего возмещать работодателю, поскольку тот не доказал, какие повреждения произошли в результате аварии и какая сумма ушла на их ликвидацию. Он считает, что счета не доказывают величину ущерба. Кроме того, не было представлено доказательств того, что товар пришел в негодность. Михкель полагает, что аварии можно было бы избежать, если бы фирма выполняла требование по обучению и стажировке водителей-экспедиторов, а ущерб был бы меньше, если бы машина была застрахована. У мужчины не было удостоверения о наличии соответствующей квалификации, в связи с чем он и не мог исполнять служебные обязанности. Сама фирма, по его мнению, тоже виновата в нанесении ущерба, не проверив наличие у него соответствующего удостоверения.

Из всех требований Михкеля суд не стал удовлетворять требования об аннулировании соглашения о материальной ответственности. Также суд посчитал, что представленные счета и акт калькуляции стоимости ремонта не доказывают факт нанесения ущерба. Они доказывают только то, что счета представлены к оплате, но не то, что фирма их оплатила.

Обе стороны обжаловали решение в окружном суде, который в свою очередь установил ничтожность соглашения о материальной ответственности, частично удовлетворил встречный иск и постановил, что вместо 8867 евро Михкель должен возместить работодателю 1000 евро.

В ответ на это решение фирма подала кассационную жалобу в Государственный суд. По ее оценке, соглашение о материальной ответственности не являлось для работника слишком обременительным, а ежемесячная компенсация, выплачиваемая работнику на его основании, была достаточной и разумной. Госсуд отметил, что непонятно, как для работодателя может быть выгоднее выплачивать более большие суммы на основании соглашения о материальной ответственности, чем страховые взносы. Также суд не согласился с тем, каким образом был оценен ущерб, и пришел к выводу, что суд второй инстанции необоснованно снизил сумму требования. Дело было направлено на повторное рассмотрение в окружном суде.