Дорожное страхование по-прежнему несет убытки

В первой половине этого года дорожное страхование по-прежнему несло убытки, хотя годовой платеж по дорожному страхованию по сравнению с прошлым годом возрос в среднем на 10 евро. Если за шесть месяцев прошлого года страховщики понесли от дорожного страхования убыток на сумму 4,4 миллиона евро, то в том же периоде этого года убыток уменьшился до 1,7 миллиона евро, значится в пресс-релизе.

”Уменьшение убытка обусловлено тем обстоятельством, что цены на дорожное страхование начали расти, но число страховых случаев и средний ущерб остались на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом”, — сказал председатель правления Фонда дорожного страхования Март Йессе.

Если в 2016 году средний годовой платеж по дорожному страхованию составлял 112 евро, то в первой половине этого года он составил 122 евро.

”Повышение цен никому не пришлось по душе, однако в результате изменения цен на дорожное страхование страховые платежи увеличились не для всех собственников автомобилей. Платеж возрос для тех лиц, которые недавно обусловили наступление страхового случая”, — сказал менеджер по продуктам страхования транспортных средств Gjensidige Марко Привой. — ”Если дорожное страхование не будет больше нести убытки, то давление от повышения цен тоже ослабнет. Повышение страховых платежей может косвенно притормозить каждый участник дорожного движения, если во время дорожного движения он будет проявлять внимательность и считаться с другими участниками дорожного движения”, — добавил Привой.

По словам управляющего рисками ERGO Кайдо Нааритса, повышение цен имеет ряд объективных причин, например, смарт-функции транспортных средств все больше совершенствуются, и поэтому запчасти дорожают.

”Примечательно, что наблюдаемое на рынке повышение цен на дорожное страхование подтолкнуло многих клиентов найти себе более подходящего страховщика, в результате чего все большее внимание обращается на тех страховщиков, которые не проходят через маклерские каналы. Также клиенты все чаще выбирают страховой полис с более коротким сроком действия, чтобы можно было рассредоточивать связанные с автомобилем расходы на более продолжительный период времени, при этом без увеличения годовых расходов”, — сказал управляющий в области дорожного страхования и страхования каско Swedbank Кристьян Ахвен.

В первой половине 2017 года ежедневно происходило в среднем 96 страховых случаев, а всего за это полугодие произошло 17 375 страховых случаев. Средняя сумма ущерба составляла 1986 евро.

Больше всего случаев, связанных с дорожным страхованием, происходило в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах, количественно соответственно 10 156, 1923 и 1091 случай.

Дорожное страхование — это обязательное страхование, на основании которого страховое общество возмещает пострадавшему ущербы, причиненные лицом, виновным в дорожно-транспортном происшествии. Дорожное страхование предлагают ERGO, If, PZU, Seesam, Swedbank, Salva, Inges, BTA, Gjensidige и Compensa. Цену дорожного страхования можно рассчитать с помощью калькулятора дорожного страхования.

Эстонский Фонд дорожного страхования (LKF) представляет собой гарантийный фонд дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и управляющего регистром дорожного страхования. Через LKF назначается принудительное страхование транспортного средства тем лицам, которые не заключили договор о дорожном страховании самостоятельно. Также LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированным и неустановленным механическим транспортным средством.