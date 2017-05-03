”Дороговизна — понятие относительное”. Тынис Лукас намерен купить эксклюзивную квартиру в Тарту за 330 000 евро

Директора Музея эстонского народа, бывшего министра образования и бывшего председателя Союза Отечества Тыниса Лукаса можно назвать своего рода магнатом недвижимости, хотя исчерпывающей информации об этом нет, пишет Eesti Ekspress.

Лукас то отказывается от комментариев на эту тему, то признает, что за свою жизнь, действительно, собрал определенно количество земель, домов и квартир.

Так, недавно семья Лукасов решила приобрести одну из самых эксклюзивных квартир в Тарту стоимостью 330 000 евро, чем пополнит длинный список принадлежащей ей недвижимости. Двухэтажная квартира оформлена в югендстиле и располагается в историческом четырехэтажном доме на улице Хаава.

Лукас живет вместе с женой — доцентом кафедры мировой литературы Тартуского университета Лийной Лукас — и двумя младшими детьми в Тарту, на улице Няйтусе. Старшая дочь проживает отдельно.

LUKASTE KODU: Tõnis ja Liina Lukas elavad koos lastega viimaseid kuid selles kortermajas Tartus. Anni Õnneleid

Лийна Лукас мечтала жить в этом доме уже давно. ”Проходя мимо этого дома, жена все время думала, что можно было бы тут жить”, — рассказывает Лукас, который, увидев объявление о продаже апартаментов в этом доме, решил не упускать такой возможности. ”Так мы приобретем квартиру чуть побольше, — говорит он. — Этот стиль нравится моей жене больше”.

”Чуть побольше” означает 169 м2 вместо прежних 118, роскошное убранство, камины, приватную террасу, релакс-комплекс с баней, различные детали ручной работы и исторический флер. ”Дороговизна — понятие относительное”, — рассуждает Лукас. Для того, чтобы приобрести эту квартиру, Лукасы продадут нынешнюю и возьмут кредит.

Всего во владении у супругов находится 14 земельных участков и жилых помещений. ”Я — единственный ребенок. Мои родители оставили мне довольно большое наследство. Отец оставил еще деньги и акции. Это позволило инвестировать в недвижимость”, — говорит Лукас. Его нынешняя зарплата в качестве директора музея составят 2500 евро.

Если все пойдет по плану, они получат ключи от нового жилища уже осенью.