Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple

По иронии судьбы, все сюрпризы, которые действительно удивили пользователей, стали неприятными. Прежде всего, Apple заявила о прекращении производства iPhone 6S и iPhone SE — двух ”народных” айфонов, которые снискали любовь за соотношение своих характеристик и стоимости.

Еще одна неприятная новость коснулась всех тех, кто ждал беспроводную зарядную станцию AirPower, которая была впервые представлена еще в 2017 году. Кроме того, что на презентации нынешнего года ее даже не упомянули, Apple убрала всю информацию об этом устройстве со всех официальных веб-ресурсов.

Все подорожало

Новое подорожание ”яблочных” гаджетов вызвало у поклонников нервную дрожь.

В 2018 году компания подняла цены на каждый из своих самых популярных продуктов. Стартовая цена базового айфона в 2017 году — iPhone 8 — составляла $699. В сентябре Apple представила iPhone XR, который позиционировался как самый ”бюджетный” вариант. Его стоимость составила уже $749.

То же самое случилось и с другими устройствами.

Базовая версия Apple Watch этого года подорожала на $70 относительно предыдущей, iPad Pro — на $150, MacBook Air и Mac Mini — на $300.

Отметим, что ни один из этих гаджетов не стал чем-то по-настоящему прорывным и интересным — все они являются слегка улучшенной версией предыдущих моделей, из-за чего повышение цен кажется особенно неоправданным.

С Siri нужно что-то делать

Когда Siri дебютировала на iPhone 4S в 2011 году, это был настоящий прорыв. К сожалению для Apple, с тех пор рынок голосовых помощников развился настолько, что Siri уступает многим собратьям по искусственному интеллекту.

Цифровые ассистенты, которые предлагают другие компании Кремниевой долины, совместимы с большим количеством устройств, чем Siri, а также имеют больше возможностей.

В этом году помощник от Apple так и не получил обновление, которое помогло бы ему на равных конкурировать с другими голосовыми ассистентами — для этого Siri нужно научиться лучше понимать человеческую речь, точнее реагировать на команды, а также помогать своему владельцу в более персональной манере.

iOS 12 не впечатлила

Помимо новых устройств, Apple каждый год выпускает апдейт для своей операционной системы, который устанавливается практически на все существующие модели iPhone. На этот раз iOS 12 не стала откровением для владельцев ”яблока” — уж очень она похожа на iOS 11.

Самым значимым обновлением из iOS в этом году стала группировка уведомлений в стеки, а также ограничение экранного времени, проведенного в том или ином приложении. По мнению экспертов, такие изменения не вызвали никакой реакции по простой причине — если раньше Apple готовила апдейты, которые существенно меняли пользовательский опыт, то теперь перемены остаются почти незамеченными.

Можно сказать, что компания избаловала своих поклонников, которых теперь трудно удивить. Но, вероятнее всего, с каждым годом ей становится все сложнее соответствовать своим же стандартам.