Клиент, который приобрел в магазине Stuudio T мужскую обувь Armani Jeans, обнаружил, что она стала разваливаться уже спусти полчаса носки: оказалось, что на правом ботинке в области пятки отсутствует нитка, и в том же месте потихоньку стала сходить краска.

Мужчина обратился к продавцу с претензией и попросил либо заменить обувь, либо вернуть стоимость покупки. Последний же, опираясь на заключение экспертов, заявил, что речь идет о возникшем в ходе ненадлежащей эксплуатации дефекте, и не удовлетворил претензию.

Потребитель с продавцом не согласился и пожелал отказаться от договора, так как, по его мнению, товар не соответствует требованиям по качеству и условиям договора. Тем более, что после возвращения с экспертизы область повреждения краски увеличилась. По его мнению, речь идет о скрытом дефекте, который выявился в ходе носки.

По оценке представителей магазина, претензия клиента необоснованная. Клиент приобрел обувь 17 октября в 11:49 и вернул ее в 13:13, ссылаясь на возникший дефект. Продавец же по закону отвечает лишь в случае, если речь идет о производственном браке. Поскольку в ходе экспертизы производственного дефекта выявлено не было и на момент продажи ботинки соответствовали условиям договора, магазин на себя ответственность брать отказался.

Как бы то ни было, дело дошло до комиссии по решению потребительских споров, которая привлекла своего эксперта и пришла к выводу, что речь все же идет о производственном браке. Комиссия сочла аргументы и экспертизу со стороны продавца неубедительными. На утверждения продавца о том, что в противном случае как потребитель, так и продавец должны были заметить дефект при покупке-продаже, комиссия отмечает, что отсутствие нитки может легко остаться незамеченным. Да, краска начала слезать при носке, но это не означает, что речь не может идти о производственном браке. Товар должен быть изготовлен по таким технологиям и из такого материала, которые могут обеспечит его эксплуатацию. Если кожа начинает слезать уже после столь непродолжительной носки, то недостаток нельзя оценивать как дефект, появившейся в ходе эксплуатации.

В результате комиссия пришла к выводу, что приобретенная клиентом обувь не соответствовала установленным в законе требованиям, поэтому он имеет право требовать ремонта или замены товара. Принимая во внимание специфику дефекта, ремонт в данном случае, скорее всего, невозможен, поэтому покупатель имеет право отказаться от договора и получить обратно уплаченную за ботинки сумму в размере 216,30 евро.