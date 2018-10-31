31.10.2018, 18:57

Дороги и тротуары Пыхья-Таллинна отремонтированы на сумму 1,37 миллиона евро


rus.delfi.ee
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Дороги и тротуары Пыхья-Таллинна отремонтированы на сумму 1,37 миллиона евро
Foto: Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

По заказу Таллиннского коммунального департамента в этом году в Пыхья-Таллинне отремонтировано дорог и тротуаров на сумму 1 370 000 евро. Кроме того, продолжается подготовка к ремонту ул. Нису на участке от ул. Сыле до ул. Ристику. Сейчас идут проектировочные работы и, возможно, строительство начнется еще в этом году. Сдача объекта запланирована на лето будущего года.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, в нынешнем сезоне ремонтных работ город в первую очередь сосредоточился на приведении в порядок стратегически важных транспортных узлов, однако внимание было уделено и ремонту небольших улиц по всему району.

”Жаль было водителей, которые вынуждены были ездить, например, по улице Валгевасе. В результате реконструкции уровень безопасности дорожного движения там повысился. Отрадно, что при планировании дорожных работ город учитывает интересы не только автомобилистов, но и велосипедистов, и пешеходов. Также во многих местах были заменены износившиеся бордюры. Но сделать еще предстоит, конечно, много”, — заметил Кальюлайд.

Из наиболее крупных проектов нынешнего года в Пыхья-Таллинне можно назвать перекресток Пыхья пуйестеэ и ул. Каласадама, отрезок ул. Валгевасе от дома №18 до ул. Теэстузе, отрезок ул. Хейна от ул. Лусте до ул. Ристику, отрезок ул. Лыйме от ул. Сыле до ул. Копли, подъездная дорога к домам №88 на ул. Копли и №5 на ул. Ангерья, дорога перед домом №8 на ул. Пуувилла.

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