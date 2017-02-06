"Дорога расчищена": государство разработало решение для перехода на э-счета

Месяц назад Delfi и Eesti Päevaleht писали о приостановке государственного плана по полному переходу публичного сектора на электронные счета. Причиной этому стали высказывания Союза налогоплательщиков Эстонии, Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии и фирмы по разработке бухгалтерского программного обеспечения Envoice, утверждавших, что в этом случае передача э-счетов сосредоточилась бы в руках трех фирм (Omniva, Telema и Fitek), которые договорились бы между собой о цене и не пускали бы на рынок новых дельцов.

Теперь газета пишет, что в минувший четверг государственный Центр регистров и инфосистем (RIK) сообщил о том, что сам разработал роуминговую услугу e-arveldaja, призванную облегчить переход на э-счета.Таким образом, Omniva, Telema и Fitek более не могут просить плату за посредничество в передаче э-счетов.

По словам директора RIK Мехиса Сихварта, любое присоединенное к e-arveldaja бухгалтерское программное обеспечение сможет самостоятельно предлагать своим клиентам услуги по приему и передаче э-счетов. Специалист отметил, что централизованная роуминговая услуга поспособствует также переходу на общеевропейский стандарт э-счетов.

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Член правления Envoice Ивар Вескиоя выразил удовлетворение тем, что политики и чиновники поняли, в чем заключалась загвоздка. ”Установление требования по переходу на э-счета в частном секторе до разработки e-arveldaja принудило бы фирмы платить операторам за посредничество при рассылке э-счетов. Теперь государство разработало подходящее для частного сектора решение, и дорога для перехода на э-счета расчищена”, — сказал он.

Клиенты бухгалтерского программного обеспечения, присоединившиеся к оператору услуги e-arveldaja, смогут пользоваться созданным на платформе e-arveldaja решением по отправке и приему э-счетов. За использование услуги присоединившееся программное обеспечение будет платить по 0,5 евро с клиента ежемесячно.

С 2016 году малые и средние предприятия, а также недоходные объединения могут бесплатно посредством e-arveldaja отправлять э-счета учреждениям публичного сектора.

На данный момент закон не обязывает предприятия пользоваться системой э-счетов, однако, скорее всего, уже в ближайшем будущем будут введены поправки, обязывающие это делать.