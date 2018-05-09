09.05.2018, 09:27

Дополнительные санкции США могут коснуться сотрудничающих с Ираном европейских компаний


Интерфакс
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Martin H. Simon/SIPA

В Госдепе не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении Ирана, которые могут коснуться европейских компаний.

"Мы действительно думаем, что с учетом внедрения корпуса стражей исламской революции в экономику Ирана и поведения Ирана в регионе, а также другой неблаговидной деятельности, компании не должны вести дела в Иране. Это (введение дополнительных санкций — ИФ) предполагаемое последствие", — сообщили журналистам два высокопоставленных чиновника Госдепартамента.

По их словам, переговоры с европейскими союзниками продолжаются.

Они отметили, что США по-прежнему "надеются на заключение всеобъемлющей сделки по противодействию злонамеренной деятельности Ирана посредством глобальных усилий".

Ранее во вторник Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

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