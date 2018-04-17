Домашний интернет ”тормозит”? Так сделайте его быстрее!

Разместите роутер посередине жилища и как можно выше. Скорее всего, он стоит у вас где-то в углу комнаты. Стены и другие препятствия поглощают WiFi-сигнал — и чем дальше от роутера, тем больше ”мертвых” зон, куда сигнал не доходит. Лучше всего, когда роутер установлен посередине квартиры или дома — тогда сигнал равномерно распределяеся по всему жилищу. А чтобы получить от роутера максимальную отдачу, он должен быть виден с того места, где вы чаще всего пользуетесь интернетом.

Не забывайте, что роутер излучает радиоволны как в стороны, так и вниз. Поэтому разумнее устанавливать его на стене или высокой полке — это сразу улучшит сигнал, особенно если у вас двухэтажный дом и вы пользуетесь интернетом на обоих этажах.

Проблема: интернет работает так медленно, что за то время, пока открывается страница, я успеваю отправить другу три SMS (обычно я так никогда не делаю), написать ему, как в старину, письмо и даже приклеить марки на конверт.

Если роутер размещен в правильном месте, но сигнал всё равно оставляет желать лучшего, проверьте, куда направлена антенна роутера. Чтобы улучшить горизонтальное распространение сигнала, направьте антенну вверх, вертикальное — в сторону. Таким образом, в многоэтажном доме наклон антенны в сторону усилит сигнал на верхних этажах, а вертикальное положение антенны улучшит прием сигнала по горизонтали.

Если у роутера две антенны, вы можете убить двух зайцев сразу, направив одну антенну вертикально, а другую — горизонтально. Ну а если наружных антенн вообще нет, важно, чтобы роутер использовался в правильном положении, т.е. его нельзя ставить как попало, например, на торец.

Проблема: в разных помещениях WiFi-сигнал разный и при переходе из одной комнаты в другую начинает играть в прятки, а то и исчезает совсем.

Попробуйте все вышеперечисленные рекомендации и, если нет никакого результата, проверьте, чтобы вблизи от роутера не было массивных металлических предметов. Кухня — не лучшее место для роутера: там много металла, который очень хорошо отражает сигнал.

Никогда не ставьте роутер рядом с микроволновой печью: она работает примерно на той же частоте, что и беспроводный роутер, и ее любое, даже незначительное, излучение ухудшает качество сигнала.

Потолочные перекрытия и полы, как правило, в меньшей степени влияют на сигнал. А вот бетонные или каменные стены в помещении вполне могут стать причиной слабого сигнала. Все материалы в какой-то мере отражают сигнал, но некоторые из них, особенно бетон, его к тому же его еще и поглощают. И если совсем ничего не помогает, придется раскошелиться на еще один роутер.