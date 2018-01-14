14.01.2018, 16:05

Должникам придется несладко: новый закон позволяет арестовывать и часть минималки

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rus.delfi.ee
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EVEA ning Eesti Maksumaksjate Liit annavad riigikogule üle 1901 toetusallkirja 1000 euroste tehingute deklareerimiskohustuse tühistamiseks.
EVEA ning Eesti Maksumaksjate Liit annavad riigikogule üle 1901 toetusallkirja 1000 euroste tehingute deklareerimiskohustuse tühistamiseks.Foto: Rauno Volmar

По оценке судебных исполнителей, в Эстонии должники защищены сильнее, чем кредиторы.

”Это означает, что люди с более низким доходам могут оставаться должниками долгие годы и пытаются при помощи различных схем использовать свои законные права”, — отметила канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт.

На прошлой неделе вступили в силу поправки к закону об исполнительном производстве, которые позволяют арестовывать до 20% доходов с минимальной зарплаты (500 евро) должника. Ранее накладывать арест можно было лишь на ту часть дохода, которая превышает минималку. Так теперь, например, если должник зарабатывает 500 евро и если на него не распространяются установленные законом различия, то из этой суммы можно арестовать 100 евро (20%).

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Если должник зарабатывает меньше минималки, то ему останется лишь сумма в размере прожиточного минимума, то есть 140 евро.

”В определенных случаях доход должника у одного работодателя может быть таким маленьким, что, если после вычета налогов из его дохода удержать 20%, то полученная сумма будет меньше прожиточного минимума. Если должник один воспитывает ребенка или детей, то прожиточный минимум семьи увеличивается”, — сказала Хунт.

”Здесь важно еще раз подчеркнуть, что по части данного положения каждый случай можно рассматривать отдельно и исходить из конкретных обстоятельств, и больше всех о них осведомлен конкретный судебный исполнитель”, — добавила она.

Поскольку самым крупным кредитором является государство, то исполнители надеются благодаря этой поправке в течение двух лет собрать около 6 млн евро долгов.

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