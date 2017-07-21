Доля рынка туроператора Kidy Tour в Эстонии выросла до одной трети

В июне в Турции отдохнули свыше 4500 жителей Эстонии, более трети из которых — то есть более 1600 человек — совершили путешествие в эту страну посредством нового туроператора Kidy Tour, который пришел на рынок Эстонии менее года назад, сообщается в пресс-релизе туроператора.

По словам директора Kidy Tour Гвидаса Аукштуолиса, Kidy Tour зарекомендовала себя на рынке за короткое время, ведь именно этой фирме эстонцы теперь наиболее часто отдают предпочтение для организации своего отдыха в Турции. ”На основе этого результата мы можем утверждать, что жители Эстонии приняли нас как заслуживающего доверие туроператора. Это подтверждается и составленным на основе отзывов клиентов индексе рекомендаций, который достигает 77 процентов и находится на самом высоком уровне”, — прокомментировал Аукштуолис.

Если в прошлом году услугами Kidy Tour воспользовались в общей сложности 8700 жителей Эстонии, то в этом году предприятие планирует увеличить число клиентов вдвое. ”Мы планируем, что в этом году услугами нашей фирмы могут воспользоваться в общей сложности порядка 30 000 человек из Эстонии и Литвы”, — добавил Аукштуолис.

”В настоящий момент мы сосредоточены на стабильном росте нашего бизнеса и доли рынка в обеих странах. В июне на нашу долю пришлось 36 процентов чартерных рейсов в Анталью, таким образом мы является лидерами этого направления”, — сказал Аукштуолис.