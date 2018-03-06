Доля людей, выходящих на работу больными, по-прежнему слишком велика

В ходе свежего опроса CVKeskus.ee выяснилось, что если в прошлом году на работу больными ходили 93% опрошенных, то в этом году число выходящих больными на работу людей сократилось до 84%.

”Из года в год мы замечали постепенное снижение тенденции выходить на работу больным — в 2013 году больными на работу ходили 95% отвечавших, в этом году — 84% отвечавших, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Нужно отметить, что и 84% людей, выходящих на работу больными, — это по-прежнему слишком много, однако в образе мышления наметились, к счастью, и положительные сдвиги.

По словам Аувяэрта, на уменьшение числа людей, выходящих на работу больными, повлияла вступившая в силу поправка к закону, позволяющая работодателям компенсировать больничные дни на более льготных условиях, начиная уже со второго дня. ”Вторая причина — это, безусловно, общественное мнение, — добавил Хенри Аувяэрт. — Если ближайшие коллеги постоянно дают тебе понять, что не хотят тоже заболеть, то это потихоньку начинает действовать”.

Многие работники, выходящие на работу больными, признались, что иначе их работа просто осталась бы несделанной, — такое отношение было особенно заметно в финансовой сфере, где каждый четвертый выходивший больным на работу работник просто не мог делегировать свои обязанности коллегам.

Больше всего больными на работу ходили работники сферы маркетинга и рекламы, а также работники ассистирующих должностей, где больными на работу ходили более 90% отвечавших. Показатель выхода на работу больным был выше среднего также в секторе продаж, в строительстве и недвижимости, инфотехнологии, промышленности и производстве, в финансовой сфере, а также государственном секторе.

”В качестве хорошего показателя можем привести факт, что меньше всего на работу ходят больными работники сферы питания”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Ходили ли вы больным на работу? 2018 2017 2015 2013 Да, случалось 84% 93% 94% 95%

Сфера Да, случалось Маркетинг/Реклама/PR 91% Ассистирование/Администрирование 91% Продажа 89% Строительство/Недвижимость 88% Инфотехнология 88% Промышленность/Производство 86% Финансы 86% Государственное и публичное управление 85% Транспорт/Логистика 84% Обслуживание клиентов 82% Управление 81% Механика/Техника 78% Общественное питание 77%

Источник: CVKeskus.ee